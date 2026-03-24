Денежные переводы из Грузии в Азербайджан выросли
В 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Грузии в Азербайджан составил 43,6 млн долларов США, что на 8,2 млн долларов или 23,4% больше, чем в 2024 году.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
Доля Грузии в общих переводах из-за рубежа в Азербайджан за этот период составила 3,7%.
В то же время, объем денежных переводов из Азербайджана в Грузию снизился до 26,2 млн долларов, что в 1,7 раза меньше, чем в 2024 году.
Доля Грузии в международных переводах из Азербайджана составила 5,2%.
