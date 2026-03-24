Сколько газа поставил Азербайджан в Италию в начале года?

В январе 2026 года Азербайджан экспортировал в Италию 801,4 миллиона кубометров природного газа на сумму 312,3 миллиона долларов США.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Государственный комитет статистики.

По сравнению с январем 2025 года объем поставок в денежном выражении сократился на 145,2 миллиона долларов (31,7%), а в физическом объеме - на 89,9 миллиона кубометров (10,1%).

В целом экспорт природного газа из Азербайджана за январь составил 2,292 миллиарда кубометров на сумму 687,5 миллиона долларов США, что на 182,6 миллиона долларов (21%) меньше по стоимости и на 46,9 миллиона кубометров (2%) меньше по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.