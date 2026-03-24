Сборная Азербайджана по футзалу проведет товарищеские матчи с Казахстаном

Национальная сборная Азербайджана по футзалу согласовала проведение двух товарищеских матчей против команды Казахстана.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию футзала Азербайджана, встречи состоятся 13 и 15 апреля в городе Актау. Эти игры станут продолжением подготовительного цикла подопечных Евгения Куксевича.

Напомним, что ранее, 9 и 11 апреля, сборная Азербайджана проведет два контрольных матча против команды Грузии в Тбилиси.