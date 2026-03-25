В Каспийском море произошло землетрясение. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Республиканский сейсмологический центр при Национальной Академии наук Азербайджана. Отмечается, что землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 13:57 по местному времени на глубине 13 км.