Топливный кризис из-за войны на Ближнем Востоке затронул еще одну страну

Дизельное топливо пропало на некоторых автозаправочных станциях в Бангкоке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Оно особенно популярно у владельцев коммерческого транспорта в Таиланде. В наличии на заправках есть газохол с содержанием этанола и обычный бензин.

Телеканал Thai PBS ранее сообщил, что последние несколько дней АЗС во многих таиландских провинциях столкнулись с нехваткой топлива из-за повышенного спроса со стороны владельцев автотранспорта. Некоторые операторы, в том числе автозаправочные станции компании Bangchak, жаловались на сокращение ежедневных квот на поставку, что вынуждало их ограничивать объем топлива, особенно дизельного, продаваемого каждому клиенту.

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун распорядился высвободить обязательные запасы нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз. Ранее он заявил, что власти королевства готовят срочные меры по решению проблемы нехватки топлива на АЗС, причиной которой является панический спрос на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке Между тем, таиландский нефтегазовый трейдер Тхаммарут Кхиукэу считает, что основной заменой поставок из стран Персидского залива для Таиланда может стать российская нефть.

"Россия все больше переориентирует свой экспорт энергоносителей в страны Азии, что создает возможность для диверсификации. У российской нефти часто конкурентоспособные цены, что также может помочь Таиланду снизить импортные издержки и укрепить свои позиции на переговорах с другими поставщиками", - сказал эксперт ТАСС.