Еврокомиссия призвала государства ЕС начать сезон закачки газа к зиме

Европейская комиссия призывает государства-члены Евросоюза уже сейчас начать сезон закачки газа в связи с военным конфликтом на Ближнем Востоке. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте ЕК.

"С учетом волатильности рынка, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке, Европейская комиссия призывает государства-члены начать сезон закачки газа и подготовку к нему скоординированно и своевременно к следующей зиме", - говорится в пресс-релизе.

В ЕК выразили уверенность в том, что безопасность энергоснабжения стран-членов Евросоюза в настоящее время остается обеспеченной за счет незначительной зависимости от импорта из этого региона и поставкам сжиженного природного газа, которые проходили через Ормузский пролив до начала конфликта вокруг Ирана, однако своевременная и скоординированная подготовка имеет решающее значение для обеспечения необходимого заполнения газовых хранилищ к будущему отопительному сезону с учетом рыночных условий, а также с применением гибкостей.