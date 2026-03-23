Экономика впереди: новая прагматика отношений Баку и Еревана

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья, посвященная целямвоенной операции в Иране.

Day.Az представляет полный текст статьи:

В международной политике устойчивый мир почти никогда не рождается из одних деклараций, рукопожатий и красивых формул о новой эпохе. Он становится реальностью только тогда, когда прекращение конфликта начинает давать осязаемую выгоду тем, кто формирует экономическую ткань государства: правящим элитам, экспортерам, импортерам, перевозчикам, банковскому сектору, логистическим компаниям, энергетическим трейдерам и, в конечном счете, бюджету и потребителю.

Иными словами, долговечный мир возникает не в момент подписания бумаги, а в тот момент, когда война становится экономически невыгодной, а сотрудничество - прибыльным. Именно в этой логике сегодня и следует рассматривать армяно-азербайджанский трек.

Вашингтонские договоренности от 8 августа 2025 года были важны не только как дипломатический прорыв, но и как попытка перевести отношения двух стран из эмоционально-исторической плоскости в плоскость институциональной и коммерческой взаимозависимости. В опубликованных по итогам встречи документах была зафиксирована не просто общая политическая воля, а вполне конкретная конструкция: парафирование согласованного текста мирного соглашения, совместное признание необходимости закрытия минского процесса ОБСЕ и принцип открытия коммуникаций на основе суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств. Там же была обозначена и работа над рамкой для проекта TRIPP на территории Армении, что придало всей конструкции отчетливо инфраструктурный и транзитный смысл. Это был уже не язык абстрактного примирения, а язык маршрутов, доступа, инвестиций, контроля и хозяйственной рациональности.

Сама по себе эта архитектура крайне показательна. На протяжении десятилетий армяно-азербайджанское противостояние описывалось в категориях истории, идентичности, безопасности, памяти и реванша. Вашингтонский формат впервые столь отчетливо закрепил иную оптику: конфликт предлагается завершать через формирование новой экономической среды, в которой открытие дорог, транзит грузов, энергетические поставки и инвестиционные коридоры начинают играть не меньшую роль, чем традиционные дипломатические механизмы. В этом и заключается качественный сдвиг. Если прежняя логика строилась вокруг линии соприкосновения, блокад, исключения и взаимного отрицания, то новая логика строится вокруг соединения пространств, коммерческого интереса и перераспределения выгод. В теории международных отношений именно такие сдвиги часто становятся переломными: когда у государств появляется не только мотив не воевать, но и материальная причина поддерживать статус-кво мира. Южный Кавказ сейчас входит именно в такую фазу.

Именно поэтому последние заявления Никола Пашиняна нельзя списывать на тактическую риторику или на желание понравиться внешним посредникам. Когда армянский премьер говорит, что экономическая повестка начинает преобладать над политической, он фактически признает значительно больше, чем кажется на первый взгляд. Он признает, что в Ереване постепенно осознали пределы старой модели армянской государственности, где внешняя угроза и закрытость границ долгое время использовались как почти естественная среда существования. На брифинге 5 марта 2026 года Пашинян прямо увязал нынешнюю динамику с событиями 8 августа 2025 года и заявил, что между Арменией и Азербайджаном уже начинает формироваться товарооборот, выразив надежду, что скоро Армения будет не только импортировать азербайджанские товары, но и экспортировать собственную продукцию в Азербайджан. В политическом смысле это была очень важная формула. Она означала, что официальный Ереван уже обсуждает отношения с Баку не только как вопрос безопасности и мирного договора, но и как вопрос рынка, каналов поставок, спроса, предложения и коммерческого доступа. Для армянской внутренней дискуссии это серьезный перелом, потому что еще недавно сама идея двусторонней торговли с Азербайджаном воспринималась бы значительной частью общества как почти немыслимая.

Но главное в данном случае состоит в том, что слова уже подкреплены действиями. В октябре 2025 года Азербайджан снял ограничения на грузовой транзит в Армению через свою территорию. Это решение имело не символический, а практический характер. Оно позволило организовать, в частности, поставку казахстанского зерна в Армению через азербайджанскую территорию - событие, которое еще совсем недавно выглядело бы политически невозможным. В публичных заявлениях Баку этот шаг был представлен как прямое подтверждение того, что мир может существовать не только на бумаге, но и в реальной хозяйственной практике. С точки зрения политической экономики региона это было гораздо важнее, чем может показаться. Открытие транзита означает снятие одного из самых чувствительных барьеров, существовавших со времен оккупации, и создает прецедент: если через территорию Азербайджана может идти казахстанское зерно в Армению, значит, сама логика тотального исключения соседней страны из хозяйственного оборота уже начинает ломаться.

Следующий этап оказался еще более значимым, потому что затронул один из наиболее чувствительных и системообразующих сегментов любой экономики - топливный рынок. Экспорт топлива из Азербайджана в Армению начался 18 декабря 2025 года, когда было поставлено 1220 тонн бензина АИ-95. Уже 9 января 2026 года последовала новая партия: 1742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива. Затем, 11 января, в Армению было отправлено еще 979 тонн бензина АИ-92. Наконец, 25 февраля была осуществлена особенно крупная отправка - 4500 тонн дизельного топлива. В сумме менее чем за два с половиной месяца объем подтвержденных поставок достиг 9397 тонн нефтепродуктов. Это уже не единичный тестовый эпизод, а отчетливо выстраивающийся торгово-логистический контур. Причем речь идет не о периферийном товаре, а о продукте, который влияет на транспорт, сельское хозяйство, коммунальный сектор, стоимость перевозок и общую ценовую среду. Иными словами, в Армении начали появляться азербайджанские энергоресурсы как фактор внутреннего хозяйственного обращения. Для региона, где еще недавно сохранялась почти абсолютная экономическая непроницаемость между двумя странами, это можно считать настоящим структурным сдвигом.

Особое значение здесь имеет не только сам факт поставок, но и их характер. Нефтепродукты - это товар, требующий относительно высокой степени организационного доверия, согласования маршрутов, таможенных процедур, железнодорожной логистики, страхования и платежной дисциплины. Нельзя ввести в оборот топливные поставки между двумя еще недавно враждовавшими государствами, не имея хотя бы минимально работающего практического механизма координации. Поэтому поставки бензина и дизеля - это не просто торговая новость, а свидетельство возникновения нового уровня взаимодействия между государственными институтами, перевозчиками, коммерческими структурами и регуляторами. И чем дольше такая практика сохраняется, тем труднее будет вернуть отношения обратно в состояние тотального хозяйственного разрыва. Именно так и работает экономическая нормализация: сначала она выглядит как исключение, затем становится привычкой, а потом превращается в заинтересованность целых секторов в сохранении мира.

Не менее показателен и встречный интерес армянской стороны. В январе 2026 года министр экономики Армении Геворг Папоян публично перечислил товары, которые Ереван хотел бы поставлять на азербайджанский рынок. В их числе он назвал алюминиевую фольгу, сырье для производства алюминиевой фольги, ферромолибден, текстильную продукцию, а также ряд других товаров. Более того, он прямо сообщил, что азербайджанские компании выразили интерес к определенным позициям, представили перечень интересующих их товаров, а армянская сторона направила информацию о возможных объемах и ориентировочных ценах. В армянском списке фигурировали также розы и тепличная продукция, в частности помидоры и перец. Эта конкретика исключительно важна. Она показывает, что речь идет уже не о пропагандистской абстракции под названием "мирная торговля", а о вполне предметном согласовании товарных номенклатур, объемов, ценовых параметров и возможного спроса. То есть переговоры вышли на уровень, где вместо общих политических формул появляются категории, знакомые каждому импортеру и экспортеру.

В феврале 2026 года Папоян пошел еще дальше и заявил, что Баку и Ереван уже обменялись списками товаров для взаимной торговли, а потенциал двустороннего оборота может измеряться сотнями миллионов долларов. Формула "торговля будет" в устах армянского министра экономики прозвучала уже без оговорок. Для серьезного аналитика здесь важны сразу три элемента. Во-первых, это признание самой неизбежности торгового взаимодействия. Во-вторых, это оценка масштаба - не десятки миллионов, а именно сотни миллионов долларов, то есть уровень, который способен стать заметным фактором для отдельных отраслей. В-третьих, это сигнал армянскому бизнесу: рынок Азербайджана перестает рассматриваться как политически запретное пространство и начинает рассматриваться как потенциальная зона сбыта. Именно такие сигналы и переводят политические решения в экономическое поведение частных игроков.

Почему это так важно для Армении? Потому что речь идет не только о соседнем рынке как таковом. Речь идет о постепенном выходе из той геоэкономической конфигурации, в которой Армения десятилетиями существовала как страна с ограниченной связностью, высокой зависимостью от внешнеполитических колебаний и хронически суженным транспортным маневром. Любая малая экономика, не обладающая широким внутренним рынком и крупной сырьевой базой, вынуждена искать рост через доступность маршрутов, снижение логистических издержек, диверсификацию поставщиков и расширение экспортных направлений. Именно поэтому для Еревана нормализация с Баку - это не жест доброй воли и не политическая романтика, а прежде всего вопрос функционального оздоровления экономической модели. Даже если прямой армяно-азербайджанский товарооборот в ближайшей перспективе не станет гигантским, открытие такого канала само по себе меняет стратегическое положение Армении в регионе.

Здесь необходимо отдельно подчеркнуть, что для Армении особенно важен именно логистический эффект нормализации. Когда малое государство получает более короткие и более дешевые маршруты доступа к внешним рынкам, это воздействует на его экономику сразу по нескольким линиям. Снижаются транспортные расходы на импортные товары. Повышается конкурентоспособность собственного экспорта. Ускоряется доставка сырья и комплектующих для промышленности. Расширяется пространство для складской, транзитной и перерабатывающей деятельности. Возникают дополнительные стимулы для иностранных инвесторов, которым важна предсказуемость коридоров и отсутствие политически закрытых зон. Для Армении все это особенно критично, поскольку ее развитие долгое время было ограничено именно дефицитом полноценной региональной связности. В этом смысле армяно-азербайджанская нормализация - это не просто двусторонний сюжет, а вопрос включения или невключения Армении в новую геоэкономику Южного Кавказа.

Именно поэтому слова Пашиняна о том, что экономическая повестка преобладает над политической, следует читать не как проявление внезапного идеализма, а как признание объективной зависимости армянской государственности от новой хозяйственной реальности. Ереван, по сути, начинает признавать, что политические конструкции должны обслуживать экономическое выживание и развитие страны, а не наоборот. Это очень важный момент. На протяжении долгого времени армянская политика была построена так, будто экономика должна была обслуживать конфликтную идентичность, а не долгосрочное благосостояние населения. Теперь же Пашинян переворачивает эту формулу: политические программы должны служить экономическим. Это уже язык не революционной мобилизации, а язык государственного прагматизма. И именно в этом смысл его нынешних заявлений. Он пытается легитимировать перед обществом переход от идеологии конфронтации к идеологии выгоды.

Однако вся эта новая экономическая динамика важна не только для Армении, но и для Азербайджана. Для Баку происходящее означает, что победа в войне и последующая дипломатическая линия начинают конвертироваться в новую региональную реальность, где именно Азербайджан становится центральным узлом коммуникаций, энергетических потоков и транспортной архитектуры. Поставки топлива в Армению, снятие транзитных ограничений, обсуждение взаимной торговли - все это подтверждает, что Азербайджан не просто добился изменения военно-политического баланса, но и начал формировать экономические правила постконфликтного порядка. С точки зрения стратегической архитектуры это крайне важно: победитель закрепляет результат не только силой оружия и международным признанием, но и тем, что бывший противник начинает включаться в хозяйственную систему, где ключевые условия задаются уже новой реальностью.

Но именно здесь и возникает главный аналитический вывод. Экономическая нормализация действительно способна создать фундамент для устойчивого мира, однако сама по себе она еще не является гарантией окончательного урегулирования. Торговля, транзит, топливо и согласование товарных списков создают мощную инерцию в пользу мира, но они не заменяют правового и политического завершения конфликта. Скорее, они формируют новый слой взаимных интересов, который начинает давить на политиков, заставляя их искать решение уже не только ради абстрактной стабильности, но и ради сохранения конкретных выгод. И потому нынешний этап армяно-азербайджанских отношений можно определить как переход от мира деклараций к миру интересов. А это, как показывает мировая практика, всегда более серьезная и более перспективная стадия. Потому что лозунги можно отменить одним выступлением, а сформировавшийся рынок, отлаженный транзит и прибыльные поставки отменить куда сложнее.

Почему именно сейчас экономика начала вытеснять идеологию? Потому что Армения подошла к пределу прежней модели развития, при которой политическая мобилизация, внешняя зависимость и ограниченная региональная связность могли еще какое-то время компенсироваться конъюнктурными выгодами. Эта модель дала Еревану временную передышку, но не создала нового устойчивого фундамента. Внешне макроэкономическая картина действительно выглядела благополучно. Международный валютный фонд по итогам консультаций в конце 2025 года зафиксировал, что за предыдущие три года армянская экономика росла в среднем на 8,9 процента в год, рост в 2024 году составил 5,9 процента, а на 2025 и 2026 годы ожидались примерно 5 и 5,5 процента соответственно. Всемирный банк осенью 2025 года также давал относительно позитивную траекторию: 5,2 процента роста в 2025 году с замедлением к 4,7 процента к 2027 году, одновременно подчеркивая, что улучшение перспектив связано в том числе с нормализацией региональных отношений и продвижением по линии Евросоюза, тогда как геополитические риски и внешнеторговая неопределенность сохраняются. Иначе говоря, сама международная экспертиза уже описывала армянскую экономику не как провальную, а как уязвимо растущую: цифры еще хорошие, но старые стимулы слабеют, а новые структурные источники роста еще не сформированы.

Именно здесь и скрыт ключевой смысл происходящего. Для Армении проблема сегодня уже не в том, есть ли рост как таковой, а в том, насколько этот рост устойчив, диверсифицирован и воспроизводим без чрезвычайных внешних обстоятельств. Международный валютный фонд прямо указывал, что прежние исключительные драйверы начинают иссякать. Это чрезвычайно важная формулировка. Она означает, что экономика больше не может жить за счет инерции последних лет, временных торговых перекосов, реэкспортных эффектов и геополитической аномалии, которая некоторое время подталкивала армянские показатели вверх. На этом фоне мир с Азербайджаном начинает восприниматься в Ереване уже не как отвлеченная дипломатическая цель и не как уступка ради внешнего одобрения, а как потенциальный новый источник роста, логистической экономии и коммерческой адаптации. То есть экономика начала вытеснять идеологию в тот момент, когда идеология перестала давать прибавочную стоимость, а экономика, наоборот, стала требовать новой среды для выживания и расширения.

С другой стороны, слабость армянской модели особенно отчетливо видна в ее внешнеторговой конфигурации. Даже при неплохих макропоказателях Армения остается малой экономикой с ограниченным внутренним рынком, высокой чувствительностью к маршрутам, транзиту и поведению нескольких крупных партнеров. Россия в 2024 году оставалась главным торговым партнером Армении с долей около 35,1 процента. Но уже в 2025 году двусторонний оборот с Россией, по данным армянской отчетности, резко сократился примерно на 38,3 процента и снизился до около 7,7 миллиарда долларов. Это не просто статистическая поправка после перегретого периода, а структурный сигнал. Он показывает, что модель, в которой армянская экономика в значительной степени опиралась на один крупный рынок и на исключительные внешние обстоятельства, становится все менее надежной. В такой ситуации поиск новых рынков, новых транспортных опций и новых форм региональной включенности перестает быть предметом политического вкуса. Он превращается в вопрос хозяйственной безопасности. Именно поэтому примирение с Баку для Еревана сегодня означает не только политическую деэскалацию, но и попытку застраховать себя от сужения старой торговой архитектуры.

Отсюда вытекает и стратегический смысл коммуникационного измерения. Когда в армянской риторике говорят о "выходе из изоляции", это звучит почти как политический штамп. Но в реальности за этой формулой стоит вполне конкретная экономическая математика. Для страны с небольшим внутренним рынком, сложным рельефом, ограниченным числом транспортных направлений и постоянной зависимостью от внешних каналов доступа каждая лишняя граница, каждая закрытая железная дорога и каждый удлиненный маршрут превращаются в дополнительную цену на импорт, в меньшую конкурентоспособность экспорта и в более высокие издержки для всей экономики. Поэтому участие в новых региональных транспортных схемах для Армении означает не абстрактное "подключение к миру", а сокращение себестоимости, ускорение оборота грузов, расширение экспортного окна и увеличение привлекательности для инвесторов, которым важны не лозунги, а предсказуемые коридоры. На этом фоне нормализация с Азербайджаном приобретает для Еревана чисто прикладное значение: она может изменить не только политическую атмосферу, но и географию экономических возможностей.

Здесь особое место занимает Средний коридор и сопряженные с ним маршруты. По международным оценкам, которые уже активно цитируются в региональной дискуссии, грузопоток по этому направлению может вырасти с 3,7 миллиона тонн в 2022 году до 11 миллионов тонн к 2030 году. Отдельные прогнозы по контейнеризации еще более показательны: к 2040 году пропускной потенциал может достичь 865 тысяч TEU. Эти цифры важны не сами по себе, а как индикатор масштаба надвигающейся перестройки евразийской логистики. Южный Кавказ превращается из периферийной полосы соперничества в один из участков большого маршрута между Азией и Европой. Если Армения сумеет встроиться в эту систему через мир с Азербайджаном, она получит шанс перейти от положения частично изолированной периферии к положению пусть ограниченного, но все же транзитно значимого звена. Если же нет, то новая логистика пройдет мимо нее, а сама страна останется в прежнем положении географически близкой, но функционально обойденной территории. Именно поэтому вопрос мира с Азербайджаном для армянской экономики напрямую связан с вопросом места Армении в будущей карте евразийских перевозок.

Отсюда становится понятно, почему экономика именно сейчас начала вытеснять идеологию. Потому что идеологическая линия, при всей ее мобилизационной силе, не отвечает на главный вопрос армянского государства: за счет чего расти дальше, когда прежняя торговая аномалия слабеет, зависимость от отдельных партнеров становится опаснее, а регион вокруг быстро меняет транспортную конфигурацию. Идеология может объяснить прошлое, но не способна снизить стоимость логистики, открыть новые рынки сбыта, обеспечить дешевле топливо, встроить страну в трансконтинентальные цепочки и создать новую экспортную специализацию. Экономика же требует именно этого. Поэтому в Ереване постепенно формируется понимание: политическая повестка больше не может бесконечно подавлять хозяйственную рациональность, потому что цена такого подавления становится слишком высокой для самой жизнеспособности страны.

Но именно здесь заканчивается оптимистическая часть и начинается стратегическая реальность. Экономическая деэскалация сама по себе не завершает конфликт. Она создает стимулы к миру, но не заменяет правовых решений. Позиция Баку по этому вопросу остается последовательной: хозяйственное сближение, торговля и открытие коммуникаций не могут быть полноценной альтернативой политико-правовому закрытию конфликта. Ключевой вопрос остается прежним - устранение из армянской конституционно-правовой системы положений, которые Азербайджан рассматривает как основание для территориальных претензий. Уже в 2025 году это было одним из центральных условий для перехода от согласованного текста к подписанию мирного документа. Международные аналитические центры и европейские структуры фиксировали этот узел как главный барьер на пути к окончательному урегулированию, указывая, что новая конституция или конституционные изменения в Армении потребуют сложной внутренней процедуры и, вероятно, референдума. Сам Пашинян еще в феврале 2025 года публично поднимал тему референдума по новой конституции, а в последующих оценках 2026 года все чаще отмечалось, что именно этот вопрос определит, насколько далеко Ереван действительно готов зайти в политическом оформлении мира.

В этом и состоит нынешний парадокс. Экономическое сближение движется быстрее, чем политико-правовое урегулирование. Торговые сигналы уже появляются. Логистическая рациональность уже работает. Интерес бизнеса уже формируется. Но фундамент окончательного мира еще не залит до конца. С одной стороны, это создает реальное окно возможностей: чем больше будет торговли, тем сильнее будет внутреннее давление на политиков с требованием не возвращаться к конфронтации. С другой стороны, это же рождает новый риск: может возникнуть промежуточная модель, при которой хозяйственные контакты расширяются, а юридическая и конституционная недосказанность сохраняется. Такая конструкция способна давать краткосрочные дивиденды, но она остается уязвимой перед любым политическим кризисом, сменой власти или новой волной реваншистской мобилизации. Поэтому нынешняя фаза армяно-азербайджанских отношений - это не завершенный мир, а переход от старой конфронтационной модели к новой прагматической, причем переход еще не доведен до институционального конца.

Именно поэтому мир нельзя построить на одном дизеле, зерне и списках товаров. Все это важно, потому что создает ткань взаимной зависимости. Но если эта ткань не будет закреплена политически и юридически, она останется промежуточной конструкцией. Для Азербайджана это означает, что экономическая нормализация должна сопровождаться окончательным снятием правовых оснований для реваншизма. Для Армении это означает, что хозяйственная выгода требует политической смелости: нельзя одновременно рассчитывать на дивиденды от открытия коммуникаций и откладывать решение тех вопросов, которые блокируют подписание окончательного мира. И в этом состоит вся драматургия нынешнего этапа: рынок уже толкает стороны к взаимной адаптации, но политика все еще не завершила работу, без которой экономическая логика не сможет стать по-настоящему необратимой.

Вторая принципиальная развилка касается внешнеполитической идентичности Армении. Пашинян все более открыто артикулирует курс на европеизацию. После принятия в марте 2025 года закона о запуске процесса вступления в ЕС Брюссель официально приветствовал этот шаг как выражение приверженности европейским ценностям. В декабре 2025 года на заседании Совета партнерства ЕС - Армения стороны уже обсуждали не только политику, но и конкретные инструменты: продвижение визовой либерализации, стратегическую повестку партнерства, программу Resilience and Growth на 270 миллионов евро, углубление экспортной диверсификации, энергобезопасность, цифровой и зеленый переход. При этом сам Пашинян в январе 2026 года говорил, что даже в случае неполучения членства Армения все равно выигрывает, если приближается к стандартам Евросоюза. Арарат Мирзоян в Европарламенте формулировал еще жестче: выбор между суверенной демократией и авторитарным путем уже сделан. Таким образом, армяно-азербайджанская нормализация все сильнее вписывается не просто в региональную, а в более широкую матрицу переформатирования внешней ориентации Армении.

При этом Ереван пока пытается сохранить двусмысленность в вопросе отношений с Москвой. На прошлой неделе Пашинян заявил, что российская база на территории Армении пока не мешает планам по вступлению в ЕС, но оговорил: если станет мешать, тогда придется думать, как двигаться дальше без проблем. Это формула отложенного решения. Она говорит о том, что Армения еще не готова к окончательному разрыву с российским военным присутствием, но уже перестала считать его неприкосновенной данностью. В этом смысле армянская политика сегодня напоминает попытку пройти между двумя тектоническими плитами: сохранить экономические и безопасностные страховки старой системы и одновременно встроиться в новую европейскую и региональную конфигурацию. Такая стратегия может работать только при одном условии: если не будет нового витка конфронтации с Азербайджаном и если июньские парламентские выборы не приведут к реваншистскому срыву курса. По состоянию на март 2026 года выборы в Армении назначены на 7 июня, и именно они станут главным внутренним тестом для всей нынешней линии Пашиняна.

Именно поэтому главный вывод сегодня должен звучать максимально трезво. Да, Армения объективно поворачивается к миру с Азербайджаном и к экономической прагматике. Да, впервые за многие годы этот курс уже выражается не в общих словах, а в грузах, контрактах, транзите, списках товаров и официально признанном потенциале торговли на сотни миллионов долларов. Да, Ереван все отчетливее связывает свое будущее с европейской модернизацией, а не с консервацией постсоветской конфронтационной модели. Но столь же очевидно и другое: экономическая нормализация сама по себе не отменяет необходимости политического завершения конфликта. Без правового снятия оснований для территориальных претензий, без институционального оформления мира, без окончательного закрытия реваншистской повестки весь нынешний прогресс рискует остаться промежуточной фазой. Южный Кавказ вступил в момент, когда рынок действительно начинает теснить фронт. Но рынок не терпит стратегической двусмысленности. В конечном счете Еревану придется ответить на вопрос не о том, хочет ли он торговать с Азербайджаном, а о том, готов ли он окончательно и безоговорочно жить с Азербайджаном в режиме признанных границ, открытых коммуникаций и необратимого мира. Именно этот ответ, а не очередная серия дипломатических деклараций, определит реальную надстройку новой региональной эпохи.