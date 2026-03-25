Иран и США не ведут никаких переговоров

В настоящее время между Иран и США никаких переговоров не ведется.

Как передает Day.Az со ссылкой на иностранные СМИ, об этом заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи в интервью телеканалу India Today.

"Между Ираном и Соединенными Штатами не проводятся никакие переговоры или консультации. С момента незаконной войны, которую они (Израиль и США) начали против Ирана, за последние 25 дней никаких переговоров вообще не было", - отметил Бегаи.

Он подчеркнул, что Иран уже дважды сталкивался с негативным опытом взаимодействия с американской дипломатией.

"Всего за девять месяцев дважды, именно на пике переговорного процесса по урегулированию ядерной проблемы, против нас были совершены атаки. Это было предательством дипломатии. Сегодня в Иране это выражение стало крылатым, потому что такие события повторились дважды. Поэтому никто не может доверять дипломатии США", - добавил дипломат.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.