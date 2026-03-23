Бахрейн и Кувейт продлили закрытие неба

Бахрейн и Кувейт оставят закрытым свое воздушное пространство как минимум еще на 12 часов. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока, передает Day.Az.

"Закрытие воздушного пространства продлено авиационными властями Бахрейна и Кувейта еще минимум на 12 часов - до 16:00 по всемирному времени (19:00 мск - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства, отметив, что уже 24-е сутки полеты гражданской авиации над этими странами прекращены. Закрыт также и транзит самолетов в третьи страны. Собеседник агентства подчеркнул, что Бахрейн допускает отдельные вылеты по спецразрешениям из аэропорта Манамы по кратчайшему коридору в сторону соседней Саудовской Аравии.

Также закрыто небо над Ираном и Ираком, на несколько часов в сутки разрешает полеты Катар, частично открыто воздушное пространство ОАЭ и Сирии, периодически прекращаются полеты в Израиле.