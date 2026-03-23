США планируют наземную операцию по захвату иранского острова Харк

Администрация президента США Дональда Трампа активно обсуждает возможность проведения наземной военной операции на иранском острове Харк, ключевом узле экспорта нефти через Ормузский пролив. Как передает Day.Az, об этом 22 марта сообщает газета The Jerusalem Post.

Остров Харк, расположенный в Персидском заливе в 25 км от побережья Ирана, обеспечивает около 90% экспорта иранской нефти. Его захват или блокада рассматриваются Белым домом как один из вариантов давления на Тегеран с целью принудительного открытия Ормузского пролива.

Вашингтон уже нанес несколько волн авиаударов по военным объектам на острове, утверждает газета. Теперь же в Пентагоне обсуждают переход к наземной фазе, включающей высадку морской пехоты, для занятия острова или его ключевых объектов.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.