Переговоры под прицелом: вокруг Ирана сгущается новая война

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья, посвященная соглашению, которое Вашингтон передал Тегерану, а также обсуждениям о прекращении огня.

На Ближнем Востоке складывается ситуация, в которой само слово "мир" все меньше означает мир. Дипломатическая активность вокруг Ирана не выглядит прологом к прочному урегулированию. Напротив, она все больше напоминает короткую паузу между двумя раундами большой силовой партии, где каждая сторона пытается не столько остановить конфликт, сколько закрепить для себя максимально выгодную позицию перед следующим ударом.

Именно в этом контексте и следует рассматривать проект 15-пунктного соглашения, который Вашингтон передал Тегерану, разговоры о месячном прекращении огня, внезапную роль Пакистана, скепсис Израиля и нервную реакцию самого иранского руководства.

Суть происходящего заключается в одном: США пытаются перевести войну в управляемую форму, не отказываясь от стратегического давления на Иран. Это не дипломатия в классическом смысле. Это давление, оформленное как дипломатия. Это попытка соединить военную силу, санкционный шантаж, контроль над морскими путями, ограничение ракетных возможностей Ирана и демонтаж его ядерной инфраструктуры в одну конструкцию, которую можно будет продать миру как "путь к миру". Но если посмотреть на содержание американских требований, становится ясно: перед нами не компромиссный документ, а пакет условий, который в Тегеране неизбежно будет восприниматься как попытка принудить Исламскую Республику к стратегическому саморазоружению.

В этой истории особенно важно то, кто именно фигурирует в архитектуре предполагаемой сделки. По имеющимся данным, ключевыми разработчиками плана названы Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Их роль не случайна. Уиткофф - спецпосланник президента США Трампа, то есть фигура, завязанная не только на дипломатию, но и на личную политическую волю Белого дома. Кушнер - человек из ближнего круга Трампа, давно связанный с ближневосточными сюжетами. А значит, речь идет не о технической инициативе внешнеполитического аппарата, а о проекте, который имеет прямое отношение к президентской стратегии. И эта стратегия предельно цинична: сначала добиться шока и страха, затем предложить паузу, а уже в период этой паузы - навязать новый политический порядок.

Что же именно предлагает Вашингтон? Внешне конструкция выглядит сбалансированной. Ирану обещают отмену всех санкций, американскую помощь в развитии гражданской ядерной программы в Бушере и устранение угрозы возобновления санкционного режима. Для любой экономики, находящейся под длительным удушением, это звучит серьезно. Для иранской системы, которая десятилетиями живет под прессом ограничений, доступ к снятию санкций и международной легализации ядерной энергетики действительно выглядел бы значительным призом. Но только до тех пор, пока не открывается вторая половина пакета - американские требования.

А требования эти носят характер не урегулирования, а политического обезоруживания. Вашингтон требует сохранить Ормузский пролив в статусе свободной морской зоны. Требует ограничить ракетную программу Ирана по числу и дальности, а также сузить сферу ее применения до самообороны. Требует демонтажа уже накопленного ядерного потенциала, полного отказа от любых амбиций в сфере ядерного оружия, запрета на обогащение материала на территории Ирана, передачи всего обогащенного материала МАГАТЭ по согласованному графику и уничтожения объектов в Натанзе, Исфахане и Фордо. Более того, в пакет включены прозрачность под контролем МАГАТЭ, отказ от стратегии опоры на вооруженные прокси, прекращение финансирования и вооружения таких сил на Ближнем Востоке. Иными словами, США требуют от Ирана отказаться не от одного элемента своей политики, а практически от всего каркаса безопасности, на котором и держится иранская региональная линия последних десятилетий.

Именно поэтому главный вопрос сейчас даже не в том, возможна ли сделка формально. Главный вопрос в другом: может ли иранский режим согласиться на нее политически и идеологически. Ведь ракеты, ядерная инфраструктура, прокси-система, стратегическая глубина в регионе - все это для Тегерана не декоративные элементы и не предмет торга по желанию. Это фундамент выживания. Это та система, с помощью которой Иран компенсировал военное превосходство США и Израиля, слабость собственной экономики, технологическое отставание и международную изоляцию. Когда от Тегерана требуют отказаться от обогащения, отдать материал под контроль МАГАТЭ, ликвидировать важнейшие объекты и прекратить работу с союзными вооруженными силами в регионе, от него фактически требуют признать, что вся предшествующая линия была ошибкой. А на такое режимы подобного типа идут только в двух случаях: либо после катастрофического разгрома, либо при внутреннем обрушении. Ни первого, ни второго на данный момент нет.

Отсюда и очевидная нервозность внутри самого иранского лагеря. С одной стороны, в информационное пространство просачиваются сигналы, что Тегеран якобы согласился с большинством предложений. С другой стороны, иранские чиновники прямо обвиняют Трампа в попытке манипулировать ценой на нефть и биржевыми котировками за счет ложных заявлений о дипломатическом прогрессе. Это очень показательная двойственность. Она говорит о том, что внутри иранской системы, вероятно, идут разные линии обсуждения: одна часть аппарата оценивает пределы возможного маневра, другая категорически не хочет, чтобы любая тактическая гибкость была воспринята как слабость. Иран не может позволить себе выглядеть стороной, которую принудили к уступкам. Особенно сейчас, когда каждая уступка автоматически конвертируется во внутренний урон для режима.

Поэтому разговоры о том, что Иран будто бы готов принять большую часть условий, надо воспринимать крайне осторожно. Даже если какая-то часть иранского руководства допускает ограниченную тактическую сделку, это еще совершенно не означает согласия на демонтаж стратегической инфраструктуры. Одно дело - временная пауза. Совсем другое - уничтожение Натанза, Исфахана и Фордо. Одно дело - снизить градус публичной конфронтации. Совсем другое - отказаться от прокси-архитектуры, которая десятилетиями служила для Тегерана внешним щитом и рычагом давления. Одно дело - принять формулу контроля. Совсем другое - запретить обогащение на собственной территории. Именно в этих пунктах и находится настоящий нерв кризиса.

Теперь о Вашингтоне. Политика администрации президента США Трампа здесь предельно противоречива, но в этой противоречивости есть логика. С одной стороны, Белый дом демонстрирует готовность к сделке, передает план, обсуждает переговоры, допускает высокий уровень контактов, приостанавливает на несколько дней удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана после "продуктивных" переговоров. С другой стороны, Пентагон усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке и перебрасывает дополнительные силы. То есть Вашингтон одновременно предлагает мир и усиливает инструменты войны. Это и есть нынешний американский стиль: переговоры не вместо силы, а под прикрытием силы; дипломатия не вместо эскалации, а как средство управлять эскалацией.

Здесь важно понять политическую механику Трампа. Для него сама война не является целью. Цель - победоносный образ, контроль над повесткой, управление рынками, сохранение репутации лидера, который заставляет противников уступать. Но именно поэтому Трамп и опасен: он может одинаково легко пойти и на резкое усиление, и на эффектный компромисс, если посчитает, что в данный момент это выгоднее политически. В Вашингтоне допускают и более демонстративные шаги, вплоть до использования наиболее зрелищных силовых инструментов. Это очень характерная деталь. Она показывает, что вопрос еще не решен окончательно ни в пользу мира, ни в пользу эскалации. Белый дом держит на столе оба сценария и будет выбирать между ними в зависимости от реакции Тегерана, поведения Израиля, состояния рынков и общей политической температуры.

Но именно тут возникает одна из ключевых фигур этой партии - Пакистан. Исламабад не просто предложил посредничество. Он, судя по всему, активно добивается статуса главного канала между США и Ираном. Премьер-министр Шахбаз Шариф заявил о готовности Пакистана содействовать содержательным и окончательным переговорам, то есть не декоративной встрече, а такой развязке, которая позволила бы закрыть наиболее болезненный вопрос. Это формулировка не риторическая. Она показывает, что Пакистан хочет не эпизодической роли почтальона, а статуса серьезного политического брокера в крупнейшем кризисе региона.

Почему именно Пакистан? Во-первых, Тегеран в меньшей степени устраивают некоторые другие посредники. Во-вторых, над Исламабадом стоит фактор Китая. И именно эта тень Пекина делает пакистанский вариант для иранцев потенциально более приемлемым. Тегеран может рассчитывать, что посредник, тесно связанный с Китаем, будет действовать не только как проводник американских интересов, но и как балансирующий центр, способный сдерживать Вашингтон от слишком грубых ультимативных ходов. И, наконец, Пакистан заинтересован в урегулировании не абстрактно, а почти экзистенциально: от 70 до 80 процентов нефти и весь объем сжиженного газа поступает в страну через Ормузский пролив. Это означает, что любая длительная дестабилизация пролива для Пакистана - не дипломатическая проблема, а прямая угроза экономике, снабжению и внутренней устойчивости.

Именно поэтому пакистанское посредничество нельзя недооценивать. Исламабад здесь движим не альтруизмом, а жестким национальным интересом. Если Ормуз будет парализован, Пакистан получит энергетический шок. Если война США и Ирана выйдет из ограниченной фазы, Пакистан окажется под ударом и как сосед большого региона нестабильности, и как страна, зависящая от морской логистики, и как государство, чьи отношения с Китаем, США, арабским миром и Ираном требуют тонкой балансировки. Отсюда и активность Шахбаза Шарифа, и растущая роль пакистанского военного истеблишмента.

Особенно показательно, что в качестве ключевого посредника упоминается не только гражданское руководство Пакистана, но и командующий сухопутными войсками страны Сайед Асим Мунир. Это уже совсем другой уровень. Когда в подобную историю заходит человек такого статуса, это означает, что посредничество становится не просто внешнеполитическим эпизодом, а частью более крупной игры, где задействованы вопросы безопасности, стратегических гарантий, каналов доверия и, возможно, скрытых условий, которые обычные дипломаты не в состоянии проговаривать. Более того, именно через Пакистан, по некоторым данным, мог быть передан сам план США Ирану. А это значит, что Исламабад уже сейчас действует как реальный узел коммуникации, а не как страна, просто предлагающая площадку.

Дополнительный штрих - возможная роль вице-президента США Джей Ди Вэнса. Если в случае переговоров в Пакистане именно он возглавит американскую делегацию, это будет иметь принципиальное значение. Вэнс - не технический дипломат, а фигура высшего политического веса. Если Белый дом готов отправить именно его, значит, переговоры действительно рассматриваются как серьезный и потенциально переломный момент, а не как второстепенный контакт. И в то же время такой выбор показывает, что Вашингтон хочет сохранить переговоры под плотным контролем первой политической линии, не передавая процесс исключительно профессиональным дипломатам. Это еще один признак того, что сделка по Ирану в представлении Трампа - не внешнеполитическая рутина, а инструмент большой политической постановки.

Но если Пакистан рвется в посредники, а Вашингтон пробует совместить давление с переговорами, то Израиль смотрит на все это с откровенным подозрением. И здесь мы подходим к важнейшему разлому внутри антииранского лагеря. Для США сделка с Ираном может быть способом остановить конфликт в управляемой точке, стабилизировать рынки, не допустить затяжной войны и при этом навязать Тегерану серьезные ограничения. Для Израиля же текущая война - это, по сути, уникальный шанс нанести Ирану такой урон, которого в обычных условиях добиться невозможно. Израильская стратегия описывается без дипломатической мишуры: с первого дня задача заключалась в том, чтобы нанести максимальный ущерб военным объектам Ирана до того момента, пока Трамп не даст команду остановиться. То есть в Иерусалиме изначально понимали: окно возможностей ограничено, и использовать его надо максимально быстро и жестко.

Израильская логика предельно прагматична. Пока США участвуют напрямую, пока есть американские дозаправщики в воздухе, разведданные в реальном времени, поток боеприпасов и вовлеченность американских военно-воздушных сил, для Израиля это почти беспрецедентная ситуация. В израильском восприятии нынешний этап - не очередной обмен ударами и не просто операция с ограниченной задачей. Это момент, когда можно переписать саму конфигурацию угрозы. Отсюда и гонка со временем, и стремление как можно скорее добить приоритетные цели в Натанзе, Исфахане и Фордо, если Трамп вдруг решит свернуть операцию.

Биньямин Нетаньяху, как прямо указывается в многочисленных оценках, обеспокоен тем, что Трамп может заключить соглашение, не соответствующее целям Израиля, содержащее значительные уступки и ограничивающее возможность ударов по Ирану. Это, по сути, и есть главная коллизия союзников. Вашингтон думает в категориях управляемого результата. Израиль - в категориях доведения силового давления до стратегического максимума. Вашингтон может посчитать выгодным зафиксировать промежуточный успех и объявить о дипломатическом прорыве. Израиль боится именно этого, потому что для него промежуточный успех может обернуться недобитой угрозой. А недобитая угроза в иранском случае - это восстановленные мощности, возобновленные ракетные программы, регенерация прокси-сетей и следующий, еще более опасный цикл войны через несколько лет.

Поэтому скепсис Иерусалима к переговорам с Тегераном вполне понятен. В израильском расчете добровольное согласие Ирана на ликвидацию ракетной программы и отказ от прокси-сил равносильно политическому самоубийству режима аятолл. Следовательно, рассчитывать на такую капитуляцию наивно. Из этого Израиль делает жесткий вывод: единственная реалистичная переменная - не иранская добрая воля, а уровень физического ущерба, нанесенного силовому аппарату режима. Именно поэтому акцент ставится на инфраструктуре КСИР, складах, заводах и тех объектах, уничтожение которых способно не только ослабить внешнюю агрессию Ирана, но и сократить внутренний запас прочности режима. В израильской логике разрушение военной машины одновременно уменьшает возможности внешнего давления и делает Иран более уязвимым изнутри.

На этом фоне разговоры о месячном прекращении огня приобретают совсем иной смысл. Это не гуманитарная пауза и не плод созревшего компромисса. Это потенциальный инструмент для перегруппировки, давления, переговоров о капитуляционных параметрах и борьбы за политическую интерпретацию происходящего. Для Вашингтона перемирие - шанс зафиксировать управляемость ситуации и начать торг из позиции силы. Для Ирана - шанс остановить наиболее болезненную фазу ударов, не признавая поражения публично. Для Пакистана - возможность предотвратить большую катастрофу вокруг Ормуза и получить роль незаменимого посредника. Для Израиля - опасная пауза, которая может отобрать шанс на окончательное разрушение критических иранских мощностей. В одной и той же формуле четыре стороны видят четыре разные цели. А когда одни и те же переговоры нужны участникам для принципиально разных результатов, вероятность прочного соглашения резко падает.

Особое значение имеет и тема Ормузского пролива. Американское требование сохранить его как свободную морскую зону - вовсе не второстепенный технический пункт. Наоборот, это один из ключевых узлов всей сделки. Ормуз - нерв мирового энергетического рынка и одновременно один из главных рычагов иранского давления. Пока Иран способен угрожать свободе этого маршрута, он способен держать в напряжении нефтяные рынки, импортеров, соседей по заливу и весь комплекс государств, завязанных на морскую логистику. Именно поэтому США включают Ормуз в число базовых условий. Именно поэтому Пакистан так нервно смотрит на любую эскалацию. Именно поэтому заявления Тегерана или даже намеки на его действия мгновенно воспринимаются не как региональная новость, а как фактор глобального масштаба.

В итоге мы видим не процесс мирного урегулирования, а столкновение четырех стратегий.

Первая стратегия - американская. Ее суть в том, чтобы превратить военное превосходство и международное давление в соглашение, которое ослабит Иран по максимуму, но позволит Вашингтону избежать затратной и непредсказуемой большой войны. Белый дом хочет такого мира, после которого Иран будет существенно ограничен, США сохранят лицо, рынки успокоятся, а Трамп сможет объявить себя человеком, который сначала показал силу, а затем добился результата.

Вторая стратегия - иранская. Ее задача не в том, чтобы победить США или Израиль в прямом смысле. Ее задача - пережить фазу максимального давления, не сдав ключевые элементы режима, не согласившись на унизительную формулу и не позволив противнику представить тактическую паузу как стратегическую капитуляцию. Отсюда и отрицание переговоров, и обвинения в манипуляции нефтяными ценами, и, вероятно, попытка тянуть время, параллельно проверяя пределы американской настойчивости.

Третья стратегия - пакистанская. Исламабад хочет не просто мира. Он хочет мира, который сохранит его энергетическую безопасность, повысит его геополитический вес и превратит страну в признанного посредника в одном из главных кризисов региона. Наличие китайского фактора лишь усиливает привлекательность этого маршрута для Тегерана. А присутствие таких фигур, как Шахбаз Шариф и Сайед Асим Мунир, показывает, что Пакистан работает здесь системно и на всех уровнях.

Четвертая стратегия - израильская. Для Иерусалима нынешняя война - историческое окно. Израиль не верит, что Иран добровольно откажется от опор своей силы. Поэтому он хочет использовать редкий момент максимальной американской вовлеченности для нанесения такого ущерба, после которого даже возможная дипломатия не сможет вернуть Тегеран к прежним возможностям. И именно по этой причине любая американская склонность к компромиссу воспринимается Израилем как угроза собственным стратегическим целям.

Вот почему нынешний момент действительно опасен. Формально стороны обсуждают мир. Фактически каждая из них пытается использовать переговоры в качестве продолжения войны другими средствами. США - чтобы монетизировать силовое давление. Иран - чтобы пережить самый тяжелый этап без необратимых уступок. Пакистан - чтобы не допустить энергетического шока и повысить свою роль. Израиль - чтобы не позволить дипломатии остановить разрушение иранской военной инфраструктуры раньше времени.

При таком раскладе даже если соглашение будет достигнуто, оно вряд ли станет концом кризиса. Скорее всего, оно станет его новой формой. Потому что ни одна из фундаментальных причин конфликта не исчезает. Вашингтон не доверяет Тегерану. Тегеран не верит Вашингтону. Израиль не считает дипломатические гарантии достаточными. Пакистан не может гарантировать, что посредничество окажется сильнее интересов всех остальных игроков. А значит, любое перемирие будет хрупким, нервным и перегруженным скрытым недоверием.

Именно поэтому сегодня главный вопрос звучит не так: будет ли сделка? Главный вопрос звучит иначе: что именно каждая сторона собирается сделать в ту короткую паузу, которую мир может принять за мир? Потому что на Ближнем Востоке пауза очень часто оказывается не завершением войны, а самой опасной ее фазой - фазой, когда внешне все улыбаются, а внутри уже просчитывают следующий удар.