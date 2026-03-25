Samsung заплатит за умышленное замедление смартфонов

Корпорации Samsung постановили выплатить компенсацию почти 2000 пользователям смартфонов из-за замедления.

Несколько лет назад на Samsung подали в суд, обвинив в намеренном замедлении смартфонов. В конце марта судья Гражданского отделения Высокого суда Сеула признал компанию виновной и постановил выплатить компенсации пользователям.

Проблема была связана со смартфонами Galaxy S22, в которых обнаружили предустановленную функцию Game Optimization Service (GOS). Она была активирована по умолчанию, и выключить ее до определенного времени было невозможно. Оказалось, что GOS снижала производительность и яркость экранов смартфонов, предотвращая перегрев устройств.

Журналисты отметили, что Samsung попыталась минимизировать пиар-ущерб, заявив, что GOS лишь ограничивает производительность игр. Однако энтузиасты направили против IT-гиганта иск, к которому присоединилось 1882 пользователя Galaxy S22 из Южной Кореи. Суд занял сторону потребителей и заставил Samsung выплатить каждому компенсацию - сумма не раскрывается.

В начале марта специалисты Android Authority заявили, что новые смартфоны Samsung Galaxy S26 оказались "забиты мусором". В памяти девайсов нашли приложения партнеров компании, которые занимали объем свыше 17 гигабайт.