Момент жесткого столкновения самолета Air Canada с пожарной машиной в Нью-Йорке - ВИДЕО

На камеры попал момент жесткого столкновения самолета Air Canada с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы сообщали, что свыше 100 человек получили травмы в результате столкновения самолета авиакомпании Air Canada Express с пожарной машиной в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия.