Трамп разозлил ближайшего союзника в операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп разозлил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бен Салмана операцией "Проект Свобода" по освобождению торговых судов в Ормузском проливе.

Как передает Day.Az, об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Заявление президента Трампа в воскресенье о том, что американские военные будут сопровождать корабли в Ормузском проливе, разозлило наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, который отказал США в доступе в воздушное пространство Саудовской Аравии и на американские базы в стране", - утверждается в публикации.

По данным неназванного американского военного чиновника, действия наследного принца "ошеломили" Вашингтон и вынудили Трампа отказаться от своего плана. В результате Саудовская Аравия сняла ограничения на использование баз и пролеты в своем воздушном пространстве, но до сих пор не дала разрешения на использование своей территории для операции в Ормузе.