В Турции произошло землетрясение

В районе Сивридже турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 4,3.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Согласно информации, очаг залегал на глубине 11,33 км.

О жертвах и разрушениях не сообщается.