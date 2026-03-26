Азербайджанские паратхэквондисты завоевали четыре медали на турнире в Анталье

Азербайджанские спортсмены завоевали 4 бронзовые медали на Международном турнире по паратхэквондо, проходившем в турецкой Анталье.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Имамеддин Халилов (К44, 70 кг) победил Ивана Овчарова (Россия) в 1/8 финала и Мехмета Унала (Турция) в 1/4 финала, выйдя в полуфинал, и затем завоевал бронзовую медаль. Сабир Зейналов (К44, 58 кг) победил Тимура Байтимирова (Россия) и Файоза Валижонова (Узбекистан) и завоевал бронзовую медаль.

Амин Алиев (К44, 63 кг) завоевал бронзовую медаль, победив Аюба Адуиши (Марокко) в 1/8 финала и Мехмета Дёнмеза (Турция) в 1/4 финала. Самая Гасанова (К44, 47 кг) победила Медину Чин и Гюль Экинчи (Турция) и заняла третье место на турнире.

Таким образом, представители Азербайджана заработали рейтинговые очки для участия в летних Паралимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.