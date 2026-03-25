В Иране в результате ударов повреждены 85 тыс. объектов

85 176 гражданских объектов в Иране повреждены в результате ударов США и Израиля, из них 64 583 - жилые дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил глава иранского общества Красный Полумесяц Коливанд.