Стали известны посредники в переговорах между США и Ираном

Посредниками между Соединенными Штатами и Ираном в переговорах выступают Турция, Египет и Пакистан. Об этом в соцсети Х сообщает корреспондент Axios Барак Равид, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В последние два дня в попытке обеспечить деэскалацию послания США и Ирана передавали Турция, Египет и Пакистан", - написал в соцсети X корреспондент Барак Равид. По его данным, высокопоставленные чиновники трех стран провели раздельные переговоры с посланником Белого дома Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

Собеседник Равида сообщил, что посредничество продолжается и есть прогресс. Стороны обсуждают завершение войны и урегулирование остающихся вопросов.

Ранее мы сообщали, что Трамп объявил пятидневную паузу в ударах по Ирану.