Денежные переводы из Азербайджана в Великобританию резко выросли

Объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Соединенное Королевство в 2025 году составил 42,4 миллиона долларов США, что на 24,8% больше, чем в 2024 году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, доля Великобритании в общем объеме переводов из Азербайджана за рубеж составила 3,6%.

В то же время переводы из Соединенного Королевства в Азербайджан в 2025 году составили 26,7 миллиона долларов, что на 6% меньше, чем в 2024 году, при доле 5,3% в общем объеме поступлений из-за рубежа.

Для сравнения, в 2024 году переводы из Азербайджана в Великобританию составляли 28,5 миллиона долларов, а из Великобритании в Азербайджан - 34 миллиона долларов.

В целом за 2025 год объем денежных переводов азербайджанцев за границу составил 505,1 миллиона долларов, что на 4,1% меньше, чем годом ранее. Поступления из-за рубежа в Азербайджан достигли 1,177 миллиарда долларов, увеличившись на 8,7% по сравнению с 2024 годом.