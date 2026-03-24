Кадры загадочного голубого шлейфа в небе

Сегодня жители республики Коми стали свидетелями необычного зрелища - ярко-голубого шлейфа в небе.

Как передает Day.Az, по предварительным данным, это след от топлива, образовавшийся после запуска с Байконура ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33".

На борту корабля находятся грузы для экипажа Международной космической станции и оборудование для научных исследований. Среди них - прибор для эксперимента по изучению солнечных вспышек "Солнце-Терагерц", который космонавты установят на МКС.