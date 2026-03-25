В Турции задержаны 88 подозреваемых в связях с ИГИЛ

В Турции в рамках масштабной операции, проведенной в 24 провинциях, задержаны 88 человек по подозрению в причастности к деятельности ИГИЛ.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МВД страны.

По данным ведомства, подозреваемые занимались финансированием организации через связанных с ней лиц и благотворительные структуры, а также вели пропаганду в социальных сетях.

В ходе операций правоохранительные органы изъяли большое количество документов организации и цифровых материалов.