В Балтийском море пытаются спасти гигантского кита

В Любекской бухте на севере Германии 10-метровый горбатый кит запутался в рыболовных сетях и не может сдвинуться с места.

Как передает Day.Az, по данным ученых, животное могло сбиться с маршрута во время миграции и застрять на песчаной отмели.

Спасатели уже двое суток пытаются освободить кита: создают волны лодками и пытаются развернуть его в сторону фарватера, но пока безрезультатно. Берег оцеплен полицией, людей просят держаться подальше, чтобы не усугублять стресс животного.

Состояние кита ухудшается: из-за холодной и слабосоленой воды шансы на спасение невелики, однако попытки продолжаются.