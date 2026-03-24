Дефицит топлива парализовал жизнь в крупной африканской стране

Повседневная жизнь в Эфиопии практически полностью парализована из-за нехватки бензина и дизельного топлива, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом сообщил информационный портал African News Feed,передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, дефицит топлива привел к многокилометровым очередям на автозаправочных станциях, а стоимость проезда в общественном транспорте меньше чем за месяц выросла в три раза.

Ранее правительство Эфиопии призвало граждан и учреждения избегать излишнего потребления топлива. Параллельно власти заявили о намерении увеличить субсидии, закупить дополнительные нефтепродукты, чтобы избежать дефицита поставок, и начать национальную кампанию по борьбе с незаконной торговлей и завышением цен.

Эфиопия полностью зависит от импорта нефтепродуктов и поэтому особенно уязвима в условиях глобальных колебаний.