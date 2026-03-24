В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как трое армянских "патриотов" решили утолить тоску по "родине" фотосессией у моста Хакари​.

Day.Az представляет публикацию:

Трое армянских "патриотов" решили утолить тоску по "родине" фотосессией у моста Хакари, видимо, напрочь забыв, что селфи на исконно азербайджанской земле имеют вполне предсказуемые побочные эффекты.

Пока они самозабвенно искали нужный ракурс и пытались "приватизировать" взглядом то, что им никогда не принадлежало и принадлежать не будет, их "героизм" оперативно оценили в родном СНБ.

Развязка этой истории оказалась вполне ожидаемой. Пафос вдребезги разбился о суровую реальность: мост - азербайджанский, земля под ним - азербайджанская, а вот проблемы у фотографов - свои, сугубо личные.

Вместо ожидаемого триумфа и лайков в соцсетях они получили протоколы и допросы. Попытка "прикоснуться к истории" обернулась до боли прозаичным финалом - знакомством с "гостеприимством" конвоя.

Пожалуй, это лучший урок географии. Оказывается, когда смотришь на мир через объектив смартфона, границы чужого государства начинают проступать особенно чётко.