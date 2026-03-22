Хавьер Милей сделал неожиданное заявление об энергобезопасности Европы

Аргентина способна обеспечить энергобезопасность всех стран Европы. Об этом заявил президент республики Хавьер Милей, сообщает El Cronista, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Европа годами стремилась к энергетической независимости; мы предлагаем ей нечто лучшее: надежного партнера с огромными запасами и правительство, которое соблюдает свои контракты", - сказал он.

По его словам, Аргентина в настоящий момент переживает инвестиционный бум. Милей отмечается, что к 2030 году экспорт страны превысит $30 млрд в год.