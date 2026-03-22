Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Илии II

Как мы сообщали ранее, делегация Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой находится в Грузии для участия в церемонии похорон Католикоса-Патриарха Всея Грузии Святейшего Илии II.

Как передает Day.Az, на проведенной в утренние часы 22-го марта в Кафедральном Соборе Святой Троицы в Тбилиси заупокойной литургии возглавляемая спикером Милли Меджлиса Сагибой Гафаровой делегация Азербайджана выразила народу Грузии глубокую скорбь и почтение народа Азербайджана.

На мероприятии к собравшимся в храме обратились Вселенский Патриарх, а также Президент Грузии, председатель Парламента, Премьер-министр и Почётный Председатель Грузинской Мечты.

Траурная процессия для проводов Патриарха в последний путь началась от Кафедрального Собора Святой Троицы, гроб с телом Патриарха был с особым почётом препровождён в Сионский Собор. Во всех действующих по стране церквях звонили погребальные колокола, а сотни тысяч людей вышли на улицы, чтобы отдать Патриарху последние почести.

В состав делегации Азербайджана входят председатель Управления Мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, заместитель Премьер-министра Самир Шарифов и группа депутатов Милли Меджлиса.