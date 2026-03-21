К сведению водителей

22 марта в некоторых регионах ожидается дождливая и туманная погода.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Национальная гидрометеорологическая служба.

Отмечается, что ввиду дождливой и туманной погоды видимость на магистральных автомобильных дорогах, как ожидается, будет ограничена до 300-800 метров.