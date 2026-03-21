Страшное огненное ДТП в России

Страшное огненное ДТП произошло на трассе в Ростовской области - взорвался бензовоз.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По данным SHOT, в результате аварии на трассе Ростов-на-Дону - Таганрог сгорело не менее пяти машин. Как рассказали очевидцы, виновником ДТП мог стать бензовоз, который, по их словам, летел по встречной полосе. Он взорвался и спровоцировал возгорание, которое охватило и другие автомобили. Предварительно, есть пострадавшие и погибшие.