Сборная Азербайджана U14 завоевала бронзу турнира в Турции

Сборная Азербайджана по баскетболу среди игроков до 14 лет завоевала бронзовые медали на международном турнире EVOQ Challenge Cup, прошедшем в Турции.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию баскетбола Азербайджана, в соревнованиях, состоявшихся в городе Ялова, национальная команда встретилась с сильными соперниками и завершила турнир на третьем месте.

Победителем турнира стал "Фенербахче", второе место занял "Истанбул Беюкшехир Беледиеси". Сборная Азербайджана завоевала бронзовые медали, завершив турнир в числе призеров.

Турнир EVOQ Challenge Cup - престижные международные соревнования среди юношеских команд, в которых участвуют сильнейшие клубные академии и национальные сборные. Участие в подобных турнирах позволяет молодым баскетболистам получить ценный международный опыт, проверить свои силы в конкурентной среде и повысить свой уровень мастерства.

Сборная Азербайджана U14 продемонстрировала боевой характер и хорошую подготовку, сумев занять призовое место в борьбе с именитыми турецкими клубами. Этот успех станет важным стимулом для дальнейшего развития баскетбола в стране и подготовки резерва для национальных команд старших возрастных категорий.