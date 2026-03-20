ДТП произошло в Гяндже, есть пострадавшие
В Гянджа произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, авария была зафиксирована на территории города.
Так, столкнулись два автомобиля, находившиеся в движении. В результате ДТП пострадали А. Нифталиева 2005 года рождения и еще один человек, они были госпитализированы.
На место происшествия были привлечены сотрудники полиции.
По факту проводится расследование.
