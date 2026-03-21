Уникальная находка на Абшероне

Во время праздничных торжеств в историко-этнографическом музее-заповеднике "Гала" внимание посетителей праздника привлек один из экспонатов. Он появился совсем недавно. Этот камень с вырезанными на нем изображениями людей и животных, притягивает к себе богатством сюжета и четкостью линий.

Камень, обнаруженный в одном из бакинских поселков, стал достоянием общественности благодаря исследовательской группе "Охотники за артефактами". Группа занимается поиском и инвентаризацией объектов исторического наследия на территории страны. О камне, демонстрирующемся сегодня в "Гала", известно уже несколько лет, но только недавно группе удалось увидеть его не на фото, а "живьем". Как рассказал Day.Az руководитель "Охотников за артефактами", краевед Сабит Гурбанов, впервые уникальную находку он увидел на фото пять лет назад.

Тамги в Азербайджане – древний ключ от кода тюркской идентичности - РАСКЛАД от эксперта - ФОТО

"Человек, приславший мне фото, не смог назвать местность, где именно он найден. Было известно лишь то, что где-то на Абшероне. Мы долго искали этот камень, объездили все бакинские поселки, показывали фото местным жителям. И вот недавно известному в Азербайджане как "Çöl Adamı" (передача на АзТВ - ред.) Камандару Мамедову знакомые отправили фото памятника, а он в свою очередь, чтобы определить значимость памятника, переслал его мне. Я своим глазам не поверил - это же он! Мы немедленно отправились на место, чтобы снова не потерять след уникального артефакта. При содействии Камандара мы транспортировали находку в заповедник "Гала", и во время праздничного мероприятия в музее все посетители могли его лицезреть.

Научные институты пока не подключились, но о находке мы поставили в известность известного археолога Идриса Алиева, который изучал ранее аналогичные памятники. После предварительного осмотра он предположил, что памятник может быть датирован III-I тыс. до н.э. То есть этому камню с выбитыми на нем изображениями может быть более трех тысяч лет. Помимо этого мы обратились к ведущему специалисту по петроглифам, бывшему директору заповедника Гобустан Малахат Фараджевой. На днях мы с Камандаром и Идрис муаллимом планируем еще раз осмотреть местность, где был найден памятник", - рассказал Сабит Гурбанов.

Что касается места находки, то это местность под названием Ляиш баглары, расположенная между поселками Нардаран и Кюрдаханы. На пустующей территории велись какие-то земляные работы, и во время них на глубине нескольких метров и был обнаружен этот камень. Те, кто его нашел, не придали находке значения, но сохранили. По словам Гурбанова, там же группой во время посещения были обнаружены образцы керамики. То есть, с точки зрения археологии место перспективное и требует охраны, считает наш собеседник.

"По словам специалистов, к которым мы обращались, это очень важная находка, отражающая древнюю культуру Азербайджана. На камне высечена ритуальная сцена, относящаяся к древним верованиям предков нашего народа. На камне изображены нагие женщины и мужчины с головами волков. Петроглифы с антропоморфными фигурами, имеющими звериные (волчьи, собачьи) головы или маски, как правило, относятся к эпохе бронзы (II тыс. до н.э.) и символизируют шаманов, божеств или воинов в ритуальных костюмах. Такие изображения встречаются в Казахстане (Тамгалы) и на Алтае (Калбак-Таш), часто сочетаясь с культом волка и солнца. Помимо этого на камне можно увидеть изображения сакрального животного - горного козла, архара, а также льва, который в те времена обитал в этих краях. Да, и еще - аналогичные изображения есть среди петроглифов Язылы Тепе в Гобустанском заповеднике", - сказал руководитель "Охотников за артефактами".

Лейла Таривердиева