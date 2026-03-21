Уникальная находка на Абшероне

Во время праздничных торжеств в историко-этнографическом музее-заповеднике "Гала" внимание посетителей праздника привлек один из экспонатов. Он появился совсем недавно. Этот камень с вырезанными на нем изображениями людей и животных, притягивает к себе богатством сюжета и четкостью линий.

Камень, обнаруженный в одном из бакинских поселков, стал достоянием общественности благодаря исследовательской группе "Охотники за артефактами". Группа занимается поиском и инвентаризацией объектов исторического наследия на территории страны. О камне, демонстрирующемся сегодня в "Гала", известно уже несколько лет, но только недавно группе удалось увидеть его не на фото, а "живьем". Как рассказал Day.Az руководитель "Охотников за артефактами", краевед Сабит Гурбанов, впервые уникальную находку он увидел на фото пять лет назад.

"Человек, приславший мне фото, не смог назвать местность, где именно он найден. Было известно лишь то, что где-то на Абшероне. Мы долго искали этот камень, объездили все бакинские поселки, показывали фото местным жителям. И вот недавно известному в Азербайджане как "Çöl Adamı" (передача на АзТВ - ред.) Камандару Мамедову знакомые отправили фото памятника, а он в свою очередь, чтобы определить значимость памятника, переслал его мне. Я своим глазам не поверил - это же он! Мы немедленно отправились на место, чтобы снова не потерять след уникального артефакта. При содействии Камандара мы транспортировали находку в заповедник "Гала", и во время праздничного мероприятия в музее все посетители могли его лицезреть.

Научные институты пока не подключились, но о находке мы поставили в известность известного археолога Идриса Алиева, который изучал ранее аналогичные памятники. После предварительного осмотра он предположил, что памятник может быть датирован III-I тыс. до н.э. То есть этому камню с выбитыми на нем изображениями может быть более трех тысяч лет. Помимо этого мы обратились к ведущему специалисту по петроглифам, бывшему директору заповедника Гобустан Малахат Фараджевой. На днях мы с Камандаром и Идрис муаллимом планируем еще раз осмотреть местность, где был найден памятник", - рассказал Сабит Гурбанов.

Что касается места находки, то это местность под названием Ляиш баглары, расположенная между поселками Нардаран и Кюрдаханы. На пустующей территории велись какие-то земляные работы, и во время них на глубине нескольких метров и был обнаружен этот камень. Те, кто его нашел, не придали находке значения, но сохранили. По словам Гурбанова, там же группой во время посещения были обнаружены образцы керамики. То есть, с точки зрения археологии место перспективное и требует охраны, считает наш собеседник.

"По словам специалистов, к которым мы обращались, это очень важная находка, отражающая древнюю культуру Азербайджана. На камне высечена ритуальная сцена, относящаяся к древним верованиям предков нашего народа. На камне изображены нагие женщины и мужчины с головами волков. Петроглифы с антропоморфными фигурами, имеющими звериные (волчьи, собачьи) головы или маски, как правило, относятся к эпохе бронзы (II тыс. до н.э.) и символизируют шаманов, божеств или воинов в ритуальных костюмах. Такие изображения встречаются в Казахстане (Тамгалы) и на Алтае (Калбак-Таш), часто сочетаясь с культом волка и солнца. Помимо этого на камне можно увидеть изображения сакрального животного - горного козла, архара, а также льва, который в те времена обитал в этих краях. Да, и еще - аналогичные изображения есть среди петроглифов Язылы Тепе в Гобустанском заповеднике", - сказал руководитель "Охотников за артефактами".

Лейла Таривердиева