Али Велиев завоевал серебро на этапе Мировой серии по параплаванию

Азербайджанский парапловец Али Велиев завоевал серебряную медаль на этапе Мировой серии, который проходит в испанской Барселоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен выступил в категории S10 на дистанции 100 метров вольным стилем и показал результат 1 минута 0.41 секунды, что позволило ему занять второе место.

Отметим, что в соревнованиях в Барселоне принимают участие сильнейшие парапловцы из разных стран мира.