https://news.day.az/sport/1823509.html Али Велиев завоевал серебро на этапе Мировой серии по параплаванию Азербайджанский парапловец Али Велиев завоевал серебряную медаль на этапе Мировой серии, который проходит в испанской Барселоне. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен выступил в категории S10 на дистанции 100 метров вольным стилем и показал результат 1 минута 0.41 секунды, что позволило ему занять второе место.
Али Велиев завоевал серебро на этапе Мировой серии по параплаванию
Азербайджанский парапловец Али Велиев завоевал серебряную медаль на этапе Мировой серии, который проходит в испанской Барселоне.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен выступил в категории S10 на дистанции 100 метров вольным стилем и показал результат 1 минута 0.41 секунды, что позволило ему занять второе место.
Отметим, что в соревнованиях в Барселоне принимают участие сильнейшие парапловцы из разных стран мира.
