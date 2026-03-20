Складной iPhone выйдет позже, чем ожидалось

Складной смартфон iPhone Fold может поступить в продажу с задержкой относительно основной линейки новых устройств Apple. Об этом говорится в аналитической записке для инвесторов эксперта Тима Лонга из Barclays, сообщает MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По оценке аналитика, релиз складной модели не состоится после осенней презентации вместе с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Вместо этого запуск устройства может быть перенесен на более поздний период, ориентировочно на декабрь.

Подобный подход будет нетипичным для Apple, которая, как правило, выпускает новинки одновременно. В то же время аналитики напоминают о прецеденте с iPhone X, который в 2017 году вышел с задержкой относительно моделей iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Также аналитик подтвердил слухи о пересмотре продуктовой стратегии компании: базовая версия iPhone 18 может не появиться осенью 2026 года. Вместо этого она будет перенесена на весну 2027-го. Тогда же представят бюджетный iPhone 18e и сверхтонкий iPhone Air 2.

Примечательно, что Лонг также допустил возможность выпуска iPhone 18 Plus, хотя других слухов об этом устройстве не было.