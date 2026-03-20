США ускорят отправку военных на Ближний Восток

Вооруженные силы США ускоряют отправку служащих в регион Ближнего Востока в связи с операцией против Ирана. Об этом сообщает NBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, 2,2 тысячи морпехов перебросят в регион из Сан-Диего в ближайшие дни, что "раньше, чем было запланировано".

Далее военные направятся на наступательный корабль-амфибию USS Boxer, говорится в публикации. По информации NBC, для операции могут понадобиться еще два корабля аналогичного типа, что "означает дополнительное размещение нескольких тысяч моряков".

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.