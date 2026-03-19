Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили региональную безопасность на Ближнем Востоке
18 марта министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Саудовскую Аравию встретился с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в области безопасности в регионе, а также обсудили последние события.
Министры подчеркнули важность поддержания региональной стабильности, предотвращения эскалации напряженности и соблюдения норм и принципов международного права, включая суверенитет и территориальную целостность государств.
Стороны отметили значимую роль азербайджано-турецкого альянса в обеспечении мира и безопасности в регионе, подчеркнув необходимость совместных и скоординированных действий для решения существующих проблем.
Кроме того, министры обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
