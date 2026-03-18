Обнародована численность населения Азербайджана. Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по статистике, с начала года численность населения увеличилась на 1 689 человек, или на 0,02%, и по состоянию на 1 февраля 2026 года составила 10 млн 264 тыс. 40 человек.