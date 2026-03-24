Мощь в небе и реальность на земле: уроки войны с Ираном

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья, посвященная военной операции в Иране.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Главная иллюзия любой войны, начинающейся с ракет и бомбардировок, состоит в убеждении, будто технологическое превосходство автоматически конвертируется в политическую победу. История почти всегда опровергает эту логику. Уничтожить склады, штабы, аэродромы, мосты, энергетику и нефтяную инфраструктуру возможно. Сломать государство как политический организм - несравнимо труднее. А принудить к падению такой режим, как иранский, только силой воздуха почти невозможно.

Именно к этой жесткой реальности сегодня и подошли США и Израиль в войне против Ирана. Спустя четыре недели после начала кампании становится все очевиднее: даже при глубоком проникновении в иранское пространство, даже при разрушительных ударах по военным и энергетическим объектам, даже при ликвидации части высшего руководства сама конструкция Исламской Республики не рухнула. Напротив, она продемонстрировала главное качество всех идеологизированных и милитаризованных систем - способность к быстрой регенерации командных звеньев и к мобилизации ресурсов в условиях внешней атаки. Об этом прямо говорит и свежая западная аналитика: нынешняя иранская модель власти после ударов не рассыпалась, а сместилась в сторону еще более жесткого влияния силового крыла, прежде всего Корпуса стражей исламской революции.

Парадокс в том, что чем интенсивнее воздушная кампания, тем слабее выглядит исходная политическая цель, если она формулируется как смена режима. Воздушная война способна ослабить, изолировать, подорвать, деморализовать, дезорганизовать. Но она почти никогда не заменяет оккупацию территории, контроль над административными центрами, расчленение силового аппарата и физическое вытеснение правящей элиты из всей системы управления. Иначе говоря, бомбы могут разрушить инфраструктуру, но не создают новую власть.

В случае Ирана это особенно важно. Речь идет не о персоналистской диктатуре, где смерть одного лидера автоматически обрушивает всю вертикаль. Иран - это сложная, многослойная, институционально укрепленная система, в которой идеология, спецслужбы, шиитские сети влияния, Корпус стражей исламской революции, религиозная бюрократия и экономические кланы переплетены в единый механизм. Даже после ликвидации ключевых фигур этот механизм продолжает работать, меняя лица, но сохраняя ядро. Именно поэтому надежда на мгновенный распад власти после серии высокоточных ударов выглядит не стратегией, а самообманом.

Военная история США дает здесь предельно ясные уроки. Во Вьетнаме массированные бомбардировки не заставили Северный Вьетнам капитулировать и не привели к политическому перелому в пользу Вашингтона. В 1991 году разгром иракской армии в Кувейте не привел к падению Саддама Хусейна. Более того, когда Вашингтон фактически подтолкнул иракцев к восстанию, а затем не обеспечил им реальной поддержки, режим сумел утопить мятеж в крови. В 2003 году Саддам был свергнут лишь потому, что за воздушной кампанией последовало полномасштабное сухопутное вторжение и оккупация страны. Но и эта "победа" обернулась многолетней дестабилизацией, колоссальными человеческими потерями и стратегическим истощением самих США. По данным проекта Costs of War при Брауновском университете, войны, начатые США после 11 сентября, привели к огромным человеческим потерям среди гражданского населения и к многомиллионному перемещению людей, а Ирак стал одним из наиболее разрушительных эпизодов этой эпохи.

Именно поэтому тезис о "смене режима с воздуха" в отношении Ирана выглядит еще менее реалистичным, чем в Ираке. Иран больше Ирака по территории в несколько раз, гораздо сложнее по рельефу, глубже по стратегической глубине, плотнее по внутренней идеологической мобилизации и устойчивее по структуре силового государства. Даже если принять оценку численности Корпуса стражей исламской революции на уровне около 200 тысяч человек, проблема не только в цифре. Проблема в том, что это не просто армейский контингент, а скелет режима, встроенный в экономику, спецоперации, внутреннее подавление и внешние прокси-сети. Разрушить такую систему с дистанции невозможно.

Отсюда возникает главный стратегический тупик. Если воздушная кампания не приводит к падению режима, то перед Вашингтоном и Тель-Авивом остаются лишь три сценария, и каждый хуже предыдущего.

Первый - бесконечная эскалация ударов. Это означает дальнейшее разрушение энергетики, логистики, военной промышленности и городской инфраструктуры Ирана в надежде, что система однажды даст трещину. Но этот путь почти неизбежно превращает войну в затяжное истощение без гарантии политического результата. Более того, каждая новая волна ударов расширяет пространство ответных действий Тегерана - от ракетных атак и диверсий до ударов по нефтяной и газовой инфраструктуре всего региона.

Второй - ставка на внутренний мятеж. Но и это выглядит крайне сомнительно. Когда страна подвергается внешней атаке, даже ненавидимый частью общества режим получает шанс выдать себя за единственного защитника национального суверенитета. На языке политической социологии это называется эффектом сплочения вокруг флага. На языке Ближнего Востока это означает, что внешняя бомбардировка почти всегда помогает режиму клеймить оппозицию как пособников врага. В условиях Ирана это особенно опасно: общественное недовольство может существовать, но под ракетным дождем оно не обязательно превращается в революцию. Чаще оно превращается в страх, мобилизацию и ужесточение репрессий.

Третий сценарий - наземная операция. Но именно он наиболее маловероятен и наиболее опасен. Даже сейчас США усиливают военное присутствие в регионе: по сообщениям Reuters, в район кризиса переброшены дополнительные морские пехотинцы, включая около 2 500 человек и десантные средства, тогда как AP сообщает еще и о дополнительных силах на амфибийных кораблях, а общее американское присутствие в регионе оценивается более чем в 50 тысяч военнослужащих. Однако переброска морпехов сама по себе еще не означает готовности к вторжению. Она скорее указывает на создание резерва для ограниченных операций, защиты баз, эвакуации, контроля морских маршрутов или демонстрации силы. Полноценная же оккупационная война против Ирана потребовала бы ресурсов и политической воли, сопоставимых не с Ираком 2003 года, а с куда более масштабным и рискованным предприятием.

Но именно здесь и скрыта настоящая опасность: война, которую невозможно выиграть быстро, начинает жить по законам эскалационной инерции. Сначала наносится удар по военному объекту. Затем - по энергетике. Затем противник отвечает по региональной инфраструктуре. Затем встает вопрос о защите морских путей. Затем начинается втягивание третьих стран, союзников, нефтяных монархий и международных коалиций. То, что вчера подавалось как "ограниченная операция", сегодня уже грозит перерасти в многоуровневый региональный кризис с глобальным экономическим эффектом.

Достаточно посмотреть на Ормузский пролив. По данным Управления энергетической информации США, через него в 2024 году проходило около 20 миллионов баррелей нефти в сутки, то есть примерно пятая часть мирового потребления жидких углеводородов. Международное энергетическое агентство в феврале 2026 года оценивало значение пролива еще жестче: около 20 миллионов баррелей в сутки, примерно четверть мировой морской торговли нефтью, а также почти пятая часть мировой торговли СПГ. Reuters и другие источники уже фиксируют, что нынешняя война вызвала тяжелейшие перебои в проходе через Ормуз, а Бахрейн даже выдвинул в Совбезе ООН проект резолюции с призывом обеспечить защиту судоходства "всеми необходимыми средствами". Это уже не локальная война. Это прямой удар по артерии мировой экономики.

И последствия уже измеряются не только в военных сводках, но и в ценах, логистике, инфляции и панике на рынках. Reuters 23-24 марта сообщало, что на фоне войны и угрозы дальнейшей эскалации Brent подскакивал выше 110 долларов за баррель, WTI приближался к 100 долларам, а затем на одних лишь словах президента США Трампа о паузе и возможной дипломатии нефть за день теряла больше 10 процентов. Такая волатильность сама по себе говорит о масштабе риска: рынок реагирует не на фундаментальную стабилизацию, а на каждый нервный политический сигнал. Goldman Sachs уже повысил прогноз средней цены Brent на 2026 год до 85 долларов, а в стрессовом сценарии допустил скачок до 135 долларов за баррель. Это означает одно: даже если война не перейдет в полномасштабное вторжение, она уже стала фактором долговременной премии за риск для всей мировой экономики.

Международное энергетическое агентство оценивает ситуацию еще тревожнее. По его текущим данным, мир уже столкнулся с выпадением 11 миллионов баррелей нефти в сутки, а объем потерь на газовом рынке достиг 140 миллиардов кубометров. Агентство уже участвовало в беспрецедентном выпуске 400 миллионов баррелей из стратегических резервов стран-участниц, а Япония только на этой неделе подтвердила запуск новых высвобождений запасов, включая государственные и совместные резервы. Иными словами, война против Ирана уже вышла за пределы военной плоскости и ударила по самому чувствительному нерву глобализации - по энергетической предсказуемости.

Но даже это не исчерпывает проблему. Воздушная война, если она затягивается, почти всегда усиливает радикалов по обе стороны фронта. В Иране она укрепляет тех, кто и без того считал компромисс с Западом стратегическим самоубийством. В Израиле и США она создает давление со стороны сторонников еще более жестких мер. В результате пространство для дипломатии не расширяется, а сжимается. Режим, который хотели ослабить, может выйти из войны более военизированным, более закрытым и более репрессивным, чем до ее начала. Это и есть главный парадокс силовой кампании без ясного политического финала: она не решает проблему, а трансформирует ее в еще более опасную форму.

Именно поэтому разговор о "победе" в такой войне требует максимальной интеллектуальной честности. Что считать победой? Уничтожение части ядерной инфраструктуры? Ослабление ракетной программы? Временное снижение экспортных возможностей Ирана? Все это возможно. Но если заявленная или подразумеваемая цель - смена режима, то без колоссальной сухопутной операции она выглядит недостижимой. А если такая операция недостижима, то воздушная война превращается в дорогой, разрушительный и политически все менее управляемый процесс.

США и Израиль сегодня столкнулись не только с Ираном, но и с более глубоким пределом собственной стратегии. Этот предел называется невозможностью подменить политику технологией. Самолеты, ракеты, беспилотники, кибероперации и дальние удары могут разорвать ткань государства. Но они не способны сами по себе создать новую легитимность на его месте. А там, где нет новой легитимности, возникает либо хаос, либо еще более жесткий режим, либо бесконечная война на истощение.

Именно к этому и движется нынешний конфликт. Не к быстрой развязке, не к хирургической победе и не к эффектному финалу, а к опасному сценарию затяжного позиционного противостояния, где каждый новый удар не приближает решение, а расширяет масштаб катастрофы. В этом и состоит главный вывод: воздушная мощь США и Израиля может быть огромной, но ее политическое всемогущество - миф. И чем дольше этот миф будет определять стратегию, тем дороже миру обойдется столкновение с реальностью.