https://news.day.az/world/1824254.html Огромные очереди на автозаправках в Индии - ВИДЕО Очереди на автозаправках в Индии растут с каждым часом. Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространяются в сети. По имеющимся данным, запасов топлива в стране осталось лишь на несколько дней, что привело к образованию длинных очередей у АЗС по всей стране.
Ранее сообщалось, что Иран пропустил через Ормузский пролив лишь несколько индийских нефтяных танкеров после уплаты дополнительного сбора в размере 1 доллара за баррель. При этом, по оценкам, доход Тегерана с одного судна мог составить около 2 миллионов долларов.
Напомним, что население Индии превышает 1,5 миллиарда человек.
