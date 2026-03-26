Огромные очереди на автозаправках в Индии

Очереди на автозаправках в Индии растут с каждым часом.

По имеющимся данным, запасов топлива в стране осталось лишь на несколько дней, что привело к образованию длинных очередей у АЗС по всей стране.

Ранее сообщалось, что Иран пропустил через Ормузский пролив лишь несколько индийских нефтяных танкеров после уплаты дополнительного сбора в размере 1 доллара за баррель. При этом, по оценкам, доход Тегерана с одного судна мог составить около 2 миллионов долларов.

Напомним, что население Индии превышает 1,5 миллиарда человек.