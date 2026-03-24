Азербайджанскому бойцу сменили соперника перед защитой чемпионского титула

У азербайджанского бойца ММА Асафа Чопурова сменился соперник по защите чемпионского пояса UAE Warriors в легчайшем весе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, изначально в афише турнира UAE Warriors 69 соперником Чопурова значился австралиец Рис Макларен. Однако в обновленной информации промоушена новым претендентом указан бразилец Адриано Рамос.

Стоит отметить, что турнир состоится 28 марта в Аль-Айне на арене ADNEC Centre.

Рамосу 34 года. Бразильский боец, известный под прозвищем Adrianinho, имеет рекорд 14-6. Девять побед он одержал нокаутом или техническим нокаутом, что делает его опасным соперником в стойке. Для него этот поединок станет первым титульным шансом в UAE Warriors.

Добавим, что несмотря на напряженную обстановку на Ближнем Востоке в связи с военными действиями в Иране, турнир по-прежнему остается в официальном календаре и должен пройти в запланированные сроки. Информации об отмене или переносе турнира не поступало.