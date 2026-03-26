ANCA снова лезет в Капитолий: тухлая реваншистская ложь под вывеской "мира"

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Они снова собираются. Снова в Капитолии, под вывеской мира, с тем самым политическим гримом, которым армянское лобби в Вашингтоне много лет пытается превратить пропаганду в совесть, истерику в аналитику, а откровенный реваншизм в якобы гуманитарную повестку. На этот раз клоунада названа почти благочестиво: "Мир без справедливости на Южном Кавказе". Название, надо признать, выбрано безупречно. В нем есть все, кроме одного: правды. Сам анонс такого брифинга действительно размещен Армянским национальным комитетом Америки (ANCA), с заявленной датой 15 апреля и местом проведения в "Cannon House Office Building"; в нем прямо сказано, что речь пойдет о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном, о TRIPP, о "гуманитарных пробелах", "гарантиях безопасности", "пленных", "культурном наследии" и "праве на возвращение". Это не слух, не пересказ и не фантазия. Это их собственная формулировка.

Но вся подлость подобных мероприятий состоит именно в том, что ложь там не кричит. Ложь там надевает галстук, берет папку, входит в зал с американским флагом на стене и начинает говорить языком процедурной респектабельности. Она "обсуждает обеспокоенности". Не занимается политическим мошенничеством. Она "поднимает вопросы". И вот в этой декоративной пристойности и скрыта главная мерзость происходящего: перед нами не дискуссия о мире, а попытка перехватить сам смысл мира, переписать его в интересах той политической среды, которая десятилетиями кормилась конфликтом, спекулировала на боли и превращала Южный Кавказ в ярмарку этнической мифологии.

ANCA вообще существует в этом жанре давно. Она не ищет развязки. Она ищет вечное продолжение. Ей не нужен мир как состояние. Ей нужен мир как сорванный процесс, как повод для новой кампании, нового письма в Конгресс, нового грантового дыма, нового приступа морального рэкета. Потому что реальный мир между Азербайджаном и Арменией для такой инфраструктуры опасен. Он опасен прежде всего тем, что лишает ее ремесла. Когда исчезает конфликт, исчезает и надобность в профессиональных плакальщиках геополитики. А вместе с ней исчезают и привычные роли: дежурные обвинители, штатные интерпретаторы истории, серийные торговцы "исторической травмой".

Поэтому всякий раз, когда появляется хотя бы тень практического урегулирования, из вашингтонских шкафов вытаскивают старый реквизит. Пыльные слова о "справедливости". Надутые конструкции о "суверенитете Армении". Механически повторяемые заклинания о "праве на возвращение". И все это подается так, будто проблема Южного Кавказа состоит не в многолетнем армянском территориальном максимализме, не в реваншистской политической культуре, не в систематическом отказе признать новую региональную реальность, а в том, что кто-то где-то недостаточно внимательно обслужил армянскую претензию на моральную исключительность.

Особенно показательно, как в анонсе брифинга аккуратно расставлены акценты. Там нет поиска взаимной ответственности, нет попытки честно описать, почему мирный процесс вообще оказался таким тяжелым, нет желания разглядеть, что за тридцать с лишним лет вокруг конфликта вырос целый политический театр, где армянская сторона систематически продавала внешнему миру одну и ту же пьесу: мы всегда только жертвы, нам всегда только угрожают, нам все всегда должны. Это уже не дипломатия. Это индустрия индульгенций.

Вот теперь та же индустрия вышла на новую сцену. В анонсе фигурирует TRIPP. ANCA уже не раз атаковала этот формат и связанный с ним американский подход, представляя его как угрозу армянскому суверенитету. В августе 2025 года организация прямо обвиняла Белый дом в том, что соглашение якобы "вознаграждает Азербайджан" и подрывает Армению, а в материалах 2026 года армянское лобби продолжило раскручивать тезис о "неотвеченных вопросах" по суверенитету и безопасности маршрута. То есть перед нами не единичный брифинг, а цепь политических акций с одной и той же целью: саботировать любую конструкцию, в которой Армения должна не мечтать, а договариваться; не изображать осажденную крепость, а жить по правилам региона; не экспортировать претензии, а принимать обязательства.

Самое комичное здесь то, что организаторы оборачивают свою линию в риторику "справедливости". Слово громкое. Почти священное. Но в руках лоббистского аппарата оно превращается в банальный ломик для политического взлома. Под "справедливостью" там понимается не равновесие прав и обязательств, а право одной стороны бесконечно продлевать свои претензии, не неся издержек за собственные ошибки. Под "гуманитарной повесткой" понимается не помощь примирению, а навязывание односторонней обвинительной рамки. Под "региональной стабильностью" понимается не баланс интересов, а внешнее давление на Азербайджан всякий раз, когда Баку отказывается играть в навязанный спектакль.

Посмотрите на заявленных идиотов, т.е. спикеров. Один подается как бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента и специалист по Евразии. Другой - как международный юрист, преподаватель публичного международного права, человек глобальных правовых механизмов. Все выглядит солидно. Все звучит внушительно. Именно так и строится армянский лоббизм: сперва создается ощущение экспертного веса, затем в этот вес зашивают политически заряженные тезисы, а потом эти тезисы возвращаются в публичное поле уже не как мнение активистов, а как будто бы как вывод "специалистов". Это старая схема. Такая старая, что от нее пахнет не аналитикой, а высохшим остатком жизнедеятельности мамонта.

Но статус не очищает ложь. Должность не освящает подмену. Юридическая терминология не превращает политическую предвзятость в международное право. Как нее бывает вторичной девственности.

Потому что международное право - это не затхлая армянская стенгазета. Оно не живет по правилам слюнявого эмоционального шантажа. Оно не обязано удовлетворять каждую нецензурную политическую фантазию, лишь бы та была завернута в слово "армянский", или "гуманитарный". Более того, международное право начинается там, где заканчивается этнический нарциссизм. Там, где признаются границы, суверенитет, обязательства и фактическая реальность. Там, где мир понимается как система взаимных гарантий, а не как право одной стороны бесконечно пересматривать результат всякий раз, когда он не совпал с ее мифологией.

И вот этого армянское лобби в США принять не может. Не хочет. Не умеет. Оно привыкло жить в параллельной реальности, где Армения - всегда объект, никогда субъект; всегда страдает, рыдает, воет, никогда не отвечает; всегда нуждается в защите, никогда не обязана к честному самоанализу. Это инфантилизация, возведенная в политический культ. Целый народ в такой картине мира превращают в заложника внешней опеки и внутренней безответственности. А потом называют это патриотизмом.

На самом деле это и есть самое разрушительное, что армянское лобби сделало с армянской политикой: оно отучило значительную часть своей аудитории отличать сочувствие от стратегии, символы от институтов, память от шантажа, а внешнюю поддержку от политической взрослости. Оно десятилетиями внушало простую и губительную мысль: если достаточно громко жаловаться в Вашингтоне, то география отменится, история перепишется, а региональные реалии уступят место диаспоральным фантазиям. Не отменились. Не переписались. Не уступили. И вот теперь, когда приходится сталкиваться с реальностью, ее снова пытаются заболтать в зале номер 130.

Особенно цинично звучит их разговор о "суверенитете Армении". Это любимый прием политических манипуляторов: сначала суверенитет используют как плакат, а затем как дубинку. Причем смысл этого слова меняется в зависимости от тактической потребности. Когда нужно тормозить невыгодный Еревану формат, суверенитет объявляется святыней. Когда нужно годами жить в логике внешнего патронажа, финансовой зависимости и лоббистского импорта смыслов, никакой трагедии в этом, разумеется, не видят. Какая трогательная избирательность. Какой высокий уровень лицемерия. Просто филигранный.

Надо назвать вещи своими именами. Подобный брифинг - это не поиск справедливости. Это репетиция очередного давления на Конгресс. Это попытка закрепить в американском политическом аппарате выгодную мерзкому армянскому лобби рамку: мирное соглашение подозрительно, транспортная архитектура опасна, Азербайджан априори виноват, а США обязаны выступать не медиатором, а инструментом политического принуждения Баку. То есть Капитолий зовут не разбираться, а подыгрывать.

Разумеется, все это будет подано под соусом гуманизма. Иначе нельзя. Голозадый реваншизм в приличные кабинеты входит плохо. Поэтому его красят в цвета морали, сбрызгивают юридическим жаргоном и выдают за тревожный голос совести. Но если соскрести с этой конструкции лакировку, внутри обнаружится все то же: нежелание признать новую постконфликтную конфигурацию, попытка навязать внешнему игроку односторонний нарратив и привычка подменять переговорную работу театрализованным политическим доносом.

Смешнее всего, конечно, сама претензия на монополию в разговоре о мире. Будто мир - это их лицензированный товар. Будто без одобрения моральных уродов из ANCA регион не имеет права даже подумать о нормализации. Будто согласие сторон меньше значит, чем правильный набор жалоб, озвученный в Вашингтоне. Тут уже начинается не дипломатия и даже не лоббизм. Тут начинается политическая мания величия провинциального масштаба, случайно получившая доступ к столичной акустике.

И все же проблема не только в ANCA. Проблема и в той части американской политической среды, которая с готовностью принимает подобные спектакли за содержательный разговор. Потому что у Вашингтона есть дурная привычка путать громкость визга диаспорального аппарата с глубиной региональной экспертизы. Южный Кавказ для многих на Капитолийском холме остается далекой шахматной доской, на которой можно делать эффектные моральные жесты, не слишком вникая в то, кто годами минировал мирную повестку, кто торговал историческими обидами, кто превращал компромисс в ругательство, а реальность - в повод для истерики.

Но геополитика, как известно, мстительна к тем, кто принимает театральный реквизит за карту местности. Ошибка, совершенная в риторике, потом возвращается в виде проваленной политики. Сначала чиновник слушает красивый брифинг о "мире без справедливости", потом голосует за кривую рамку, потом поддерживает односторонний сигнал, потом получает еще один виток недоверия в регионе. Так и рождается внешняя политика, зараженная лоббистским пафосом и интеллектуальной ленью.

А теперь главный вопрос. Чего на самом деле добиваются организаторы? Мира? Отнюдь. Мир всегда скучен для тех, кто живет от мобилизации к мобилизации. Мир требует взрослости, скучной точности, способности принимать границы, маршруты, правила, компромиссы, неприятные факты. А вот клоунада ничего этого не требует. Клоунаде нужны аплодисменты, возмущенные лица, правильные формулы и вечное ощущение, что завтра можно будет сыграть ту же сцену еще раз.

Именно поэтому подобные мероприятия так похожи друг на друга. Меняются даты. Меняются залы. Иногда меняются фамилии выступающих имбецилов и дегенератов. Но неизменным остается главное: одна и та же морально утомленная драматургия, где армянское лобби пытается продать американскому истеблишменту старую иллюзию под видом нового предупреждения. Иллюзию о том, что Южный Кавказ можно и дальше читать через одностороннюю жалобу. Иллюзию о том, что давление на Азербайджан и есть путь к справедливости. Иллюзию о том, что политическая истина рождается не из баланса фактов, а из интенсивности диаспорального нажима.

Не рождается.

Наоборот: чем дольше Вашингтон будет подменять понимание региона удобными лоббистскими декорациями, тем хуже он будет понимать, что на самом деле происходит между Баку и Ереваном. И тем легче будет втягиваться в дешевые постановки, где одна сторона привычно монополизирует мораль, а другая назначается вечным обвиняемым.

Но эпоха, когда такие фокусы работали автоматически, проходит. Регион меняется. Логистика меняется. Язык международной политики становится жестче и конкретнее. В нем все меньше места для сентиментальных спектаклей, которые пытаются выдать эмоциональную центробежность за стратегию. И если ANCA этого не заметила, тем хуже для дегенератов из ANCA. Значит, она окончательно превратилась из политического игрока в музейную инсталляцию собственного прошлого.

Поэтому называть эту затею надо честно. Не "брифинг о справедливости". Не "обсуждение гуманитарных пробелов". Не "экспертная дискуссия о мире". Это очередная попытка армянского лобби превратить Капитолий в сцену для затертого реваншистского водевиля. С теми же интонациями. С теми же подменами. С тем же претенциозным морализмом. С той же старой болезнью - неспособностью жить в мире, если этот мир не написан под диктовку их политического самолюбия.

И вот это уже не смешно. Это очень мелко.

Потому что когда история стучится в дверь с требованием взрослости, а в ответ ей снова открывают армянский балаган, становится ясно: проблема не в нехватке справедливости. Проблема в избытке фальши. И именно ее 15 апреля собираются снова выставить на Капитолийском холме - под светом ламп, с папками в руках и с выражением моральной важности на лицах.

Декорации будут солидные.

Суть - жалкая, тухлая, мерзкая, гадкая.