Иран захотел взимать плату за проход судов через Ормузский пролив

Иран в рамках вероятных непрямых переговоров с США будет добиваться возможности взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Такие данные приводит газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, представители арабских стран несколько дней проводили переговоры с обеими сторонами конфликта по отдельности. Согласно их оценке, между Вашингтоном и Тегераном остаются "огромные разногласия", а частности, из-за требований для окончания войны, которые якобы выдвинул Тегеран.

Собеседники газеты отмечают, что есть предложение установить контроль над проливом со стороны "нейтрального регионального комитета". В то же время КСИР якобы "требует установления нового порядка, который позволит Ирану взимать плату с проходящих через Ормузский пролив судов". Также корпус настаивает на договоренностях, чтобы конфликт не возобновлялся, чтобы прекратились удары Израиля по позициям Хезболлах в Ливане, закрылись военные базы США в Персидском заливе, а также чтобы Ирану возместили нанесенный ущерб.

