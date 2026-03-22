За день в Азербайджане раскрыты свыше 20 преступлений
21 марта на территории страны сотрудники полиции обеспечили раскрытие 24 преступлений.
Об этом сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел Азербайджана.
Всего были задержаны 34 разыскиваемых лица, в том числе 17 человек, находившихся в розыске как должники, которые переданы по назначению.
Выявлено 6 фактов, связанных с наркотиками, а также 7 фактов изъятия и обнаружения незаконно хранившегося оружия и боеприпасов.
По подозрению в совершении преступлений задержаны 17 человек.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре