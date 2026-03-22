Сахиба Гафарова прибыла в Грузию - ФОТО
Делегация Азербайджана, возглавляемая спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, 22-го марта прибыла в Грузию с визитом с целью участия в церемонии похорон Католикоса-Патриарха Всея Грузии Святейшего Илии II, передает Day.Az.
В международном аэропорту Тбилиси им. Шота Руставели спикера Сахибу Гафарову и делегацию встретили чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и другие официальные лица.
