Особая любовь азербайджанской молодежи к народным музыкальным инструментам

В Международном центре мугама состоялся концерт исполнителей на народных музыкальных инструментах в рамках проекта "Азербайджанский мугам". В концертной программе выступили студенты Музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории, сообщает Day.Az.

Особую атмосферу вечеру придала живая связь с историей: звучание тара, кяманчи и канона напомнило о многовековых традициях азербайджанской музыкальной культуры, в которых переплетаются любовь, народная память и душевная лирика. Эти инструменты издавна сопровождали праздники и важные события, передавая из поколения в поколение чувства, мысли и духовные ценности народа.

Перед началом мероприятия заведующий отделением народных инструментов Джафар Гафарлы рассказал об истории народных музыкальных инструментов.

Вечер был ознаменован выступлениями ансамблей - Национального ансамбля народных музыкальных инструментов под руководством Эльдара Раджабова, ансамбля канонистов "Хаджери" (руководитель Нигар Гаджизаде), а также мугамного трио. Студенты классов тара, кяманчи, канона и ханенде представили разнообразную музыкальную программу.

В завершение концерта директор колледжа, заслуженный деятель искусств, профессор Назим Казымов поблагодарил руководство Центра мугама за поддержку и пожелал молодым исполнителям творческих успехов.

