В Азербайджане завтра выпадет град и снег

22 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, в основном без осадков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-9° тепла, днем - 11-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки. В отдельных местах они могут кратковременно усилиться, возможны грозы, град, в горных районах ожидается снег. Местами также будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-10° тепла, днем - 14-19° тепла, в горах ночью - от 2° мороза до 3° тепла, днем - 5-10° тепла.

