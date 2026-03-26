Нетаньяху дал армии 48 часов на удары по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Вооруженным силам страны уничтожить как можно больше объектов военной промышленности Ирана в течение 48 часов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на израильских чиновников.

По данным газеты, распоряжение было отдано во вторник, 24 марта, после того как Нетаньяху ознакомился с планом президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Ираном.

В статье отмечается, что такая спешка премьера отражает его опасения, что мирные переговоры с Тегераном могут начаться в любой момент.