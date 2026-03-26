Белый дом опроверг сообщения о списке требований к Ирану

США призывают не ориентироваться на "список из 15 пунктов" предъявленных Ирану.

Как передает Day.Az, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге для журналистов.

По ее словам, сообщения о якобы существующем списке из 15 пунктов, предъявленных Ирану, содержат дезинформацию и не соответствуют действительности.

"План из 15 пунктов, на который ссылаются многие СМИ, содержит много дезинформации. Я бы призвала вас не ориентироваться на данные анонимных источников, а сверять их напрямую с Белым домом", - подчеркнула Левитт.

Она также отметила, что американские власти неоднократно называли цели операции против Ирана и будут добиваться их реализации. Левитт добавила, что Вашингтон сосредоточен на конкретных задачах и намерен добиться их выполнения.

Ранее сообщалось, что США предъявили Ирану список из 15 пунктов для урегулирования конфликта. Позднее Иран отверг предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня и представил собственные условия.