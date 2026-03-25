Иран отверг предложение Трампа о прекращении огня

Иран отверг предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня и представил собственные условия.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Press TV со ссылкой на представителя иранского правительства.

По словам чиновника, официальный Тегеран сообщил американской стороне, что сроки и условия завершения конфликта будут определяться исключительно Ираном.

"Иран не позволит президенту США диктовать, когда закончится война. Конфликт завершится тогда, когда Иран сам примет решение и будут выполнены его условия", - подчеркнул источник.

Он также отметил, что Тегеран продолжит оборону и будет наносить "тяжелые удары" противнику до выполнения своих требований.

Представитель добавил, что Вашингтон пытался вести переговоры через разные дипломатические каналы, но предложенные условия Иран посчитал "чрезмерными" и несоответствующими результатам боевых действий США.

Ранее мы сообщали о том, что США разработали инициативу по временному прекращению огня с Ираном, чтобы обсудить 15-пунктный план урегулирования конфликта.