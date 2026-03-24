Иран прекратил поставки газа в Турцию

Иран остановил поставки газа в Турцию после удара Израиля по крупному газовому месторождению Южный Парс. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно материалу агентства, в 2025 году на долю Ирана приходилось 14% импорта газа в Турцию. Как отмечают источники, Анкара продолжает получать газ из России и Азербайджана, а также использует имеющиеся запасы. Сроки возобновления поставок из Ирана пока неизвестны.

18 марта глава администрации района Ассаллуйе (иранская провинция Бушер) сообщил, что в результате удара, нанесенного Израилем и США, на нескольких объектах месторождения Южный Парс возник пожар. На этом фоне Корпус стражей исламской революции (элитные подразделения иранских вооруженных сил) заявил о намерении в ближайшее время нанести удары по объектам нефтегазового сектора в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.