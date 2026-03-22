В Премьер-лиге Азербайджана повторили рекорд сезона

В 25-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу был повторен рекорд текущего сезона по самой крупной победе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, "Нефтчи" на своем поле разгромил "Имишли" со счетом 6:0, в третий раз в этом чемпионате зафиксировав разницу в шесть мячей.

Ранее аналогичные результаты были зафиксированы в 23-м туре, когда "Карабах" обыграл "Араз-Нахчыван" (6:0), а "Сабах" разгромил "Габалу" (7:1). Всего в истории чемпионатов Азербайджана подобный счет был зафиксирован в 110-й раз.

"Нефтчи" является абсолютным лидером по количеству таких побед - для клуба это уже 23-й подобный успех. Далее следуют "Кяпаз" (17), "Карабах" (14) и "Шамкир" (9).

Примечательно, что в последний раз бакинский клуб добивался столь крупной победы более 13 лет назад - 17 ноября 2012 года в матче против "Сумгайыта" (8:1).

Отметим, что три разгромные победы с разницей в шесть и более мячей за один сезон повторили рекорд последних 21 чемпионата. Ранее подобное происходило в сезонах 2015/16, 2017/18 и 2022/23.

В последний раз четыре таких результата в одном сезоне были зафиксированы в чемпионате-2004/05.